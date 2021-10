Le podcast bavarois fonctionne après le match : l’Allemagne bat la Macédoine du Nord 0-4

S’il devait y avoir un baromètre pour mesurer si l’Allemagne de Hansi Flick est effectivement meilleure que l’Allemagne de Joachim Löw, ce serait celui-ci. Sous leur ancien manager, l’Allemagne avait perdu contre la Macédoine du Nord (bien qu’une Macédoine du Nord avec Goran Pandev) ; cette défaite était la première de l’Allemagne depuis environ deux décennies lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. L’opposition était la même aujourd’hui et tant que la Roumanie était capable de battre l’Arménie, l’enjeu pour l’Allemagne était la qualification pour la Coupe du monde du Qatar 2022.

Hansi Flick a apporté quelques changements notables. Comme Antonio Rüdiger était absent en raison d’une blessure, il a inséré Thilo Kehrer au cœur de la défense à côté de Niklas Süle, a joué David Raum dans la fente arrière gauche et a remplacé Jonas Hofmann par Lukas Klostermann pour la fente arrière droite. Il a également laissé de côté Leroy Sané au profit de Kai Havertz pour celui-ci.

