Le podcast bavarois fonctionne après le match : le Bayern Munich bat Hoffenheim 4-0 ; reste en tête de la Bundesliga

Le Bayern Munich a dansé son chemin devant Hoffenheim dans une performance fantastique; le match était terminé à la fin de la première mi-temps puisque Serge Gnabry et Robert Lewandowski avaient marqué à ce moment-là pour donner au Bayern une avance de 2-0. Gnabry a connu une saison très productive à ce jour, marquant à un rythme élevé. Lewandowski était un crieur qui est venu avec la permission de Thomas Müller qui a dominé Chris Richards et a préparé l’attaquant polonais.

En seconde période, les buts des remplaçants Eric Maxim Choupo-Moting et Kingsley Coman ont conclu la performance. Choupo-Moting est un finisseur habile et a tendance à toujours marquer ces jours-ci lorsqu’il vient sur un sous-marin. Le but de Coman a été magnifiquement mis en place par Dayot Upamecano avec une passe à longue distance de l’arrière.

