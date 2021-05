Le podcast bavarois fonctionne après le match: le Bayern Munich partage le point avec le SC Freiburg dans un match nul 2-2.

Robert Lewandowski a égalé le record de 40 buts de Gerd Muller en Bundesliga avec son penalty converti à la 26e minute alors que sa poursuite du record a été assombrie au fil des débats, mais le SC Fribourg a montré une grande lutte pour revenir avec le match nul 2-2 à domicile. Les hommes de Christian Streich ont peut-être même été un peu malchanceux de ne pas avoir pris tous les points au Schwarzwald-Stadion car ils avaient leur juste part de chances dans les deux mi-temps, ce qui a donné à Alexander Nubel de quoi réfléchir.

Ils avaient encore une chance de se qualifier pour l’une des places de l’Europa Conference League, mais le VfB Stuttgrt venant de 1-0 pour battre le Borussia Monchengladbach 2-1 ne leur a pas rendu service en ce sens. Pour le Bayern, cela avait toujours le danger de devenir une barre de mêlée semblable à l’entraînement Lewandowski cherchant le record de Gerd Muller depuis qu’ils ont remporté le titre de Bundesliga le week-end dernier.

Hansi Flick a été remplacé par Nubel et Leon Goretzka, qui manquait à cause d’une blessure. C’était sans aucun doute une bonne opportunité de démarrer des joueurs marginaux, mais Flick a choisi de se lancer à fond dès le départ, mais a finalement amené Marc Roca, Corentin Tolisso et Bouna Sarr en seconde période avec Kingsley Coman. Peut-être que Lewandowski aurait pu avoir une meilleure chance d’obtenir le but numéro 41 si Muller, Serge Gnabry et Leroy Sane étaient restés un peu plus longtemps.

Résumé de la notation:

Robert Lewandowski (P, 26 ‘), Manuel Gulde (29’), Leroy Sane (53 ‘), Christian Gunter (81’)

STATS D’ÉQUIPE (Ordonné Fribourg: Bayern):

Tirs: 14:16

Tirs cadrés: 5: 5

Possession: 38%: 62%

Passes: 366: 583

Fautes: 10:13

Cartons jaunes: 1: 2

Cartons rouges: 0: 0

Encore une fois, nous vous fournissons le meilleur contenu audio en vous donnant un résumé et un récapitulatif de ce match le plus récent.

Encore une fois, nous vous fournissons le meilleur contenu audio en vous donnant un résumé et un récapitulatif de ce match le plus récent.

Dans cet épisode:

Tom discute:

– Lignes de défense et de milieu de terrain compactes de Freibrug

– Lewy obtient le but n ° 40

– Lewy n’obtient pas en quelque sorte l’objectif n ° 41

– Hansi Flick passe à la barre de force Nubel pour Neuer

– L’espace laissé au milieu de terrain par le Bayern; le pivot Kimmich / Alaba

– Les substitutions positives de Christian Streich

– Les sous-marins franges Flick ont ​​été créés, ralentissant l’élan d’attaque

– L’éclat de Flekken

– Et plus!

Profitez de cet épisode!