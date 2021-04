Le podcast bavarois fonctionne après le match: le Bayern Munich tient le coup pour battre le VfL Wolfsburg 3-2

Ce n’était pas joli, mais le Bayern Munich a tenu bon pour vaincre le VfL Wolfsburg à l’extérieur 3-2, rétablissant son écart sur le RB Leipzig dans le tableau de Bundesliga à sept points. La fatigue de l’équipe du Bayern est toujours évidente, mais un doublé de Jamal Musiala et un but d’Eric Maxim Choupo-Moting ont suffi pour dépasser une équipe résiliente et résolue de Wolfsburg qui a été si impressionnante en championnat cette saison. Tout bien considéré, Hansi Flick sera satisfait de la performance malgré deux buts encaissés car ils ont profité de l’énorme opportunité d’augmenter l’écart sur Leipzig depuis que Die Roten Bullen a fait match nul 0-0 avec TSG Hoffenheim vendredi à la RedBull Arena.

Wolfsburg détient toujours la troisième place du championnat depuis que l’Eintracht Francfort a été battu de manière choquante 4-0 par le Borussia Monchengladbach. Wolfsburg a toujours un point d’avance sur Francfort et a une meilleure différence de buts avec un total de sept buts. Cela aurait été énorme pour les hommes d’Oliver Glasner d’avoir gagné un point contre le Bayern, mais ce ne devait pas être à la fin malgré un effort courageux.

Résumé de la notation:

Jamal Musiala (15 ‘), Eric Maxim Choupo-Moting (24’), Wout Weghorst (35 ‘), Jamal Musiala (37’), Maximilian Philipp (54 ‘)

STATS D’ÉQUIPE (Ordonné Wolfsburg: Bayern)

Tirs: 8:14

Tirs cadrés: 3: 9

Possession: 47%: 53%

Passe: 482: 540

Fautes: 16: 9

Cartons jaunes: 2: 1

Cartons rouges: 0

Dans cet épisode:

Tom discute:

– Le pivot du milieu de terrain Alaba / Kimmich et ses enjeux

– La haute presse alternée de Wolfsburg

– Les trois milieux de terrain derrière Weghorst: Victor, Philipp et Baku

– Les deux erreurs: Casteels et Muller

– La brillance et l’accolade de Musiala

– L’importance et le grand défi de Lucas Hernandez en temps d’arrêt

– Fatigue globale du Bayern

– Et plus!