Le podcast bavarois fonctionne après le match : le nul 1-1 décevant de l’Allemagne contre le Danemark

Bien qu’il ne s’agisse que d’un match amical, ce match entre l’Allemagne et le Danemark était important pour Die Mannschaft. Avec l’intégration de Thomas Müller du Bayern Munich et de Mats Hummels du Borussia Dortmund dans l’équipe, Joachim Löw n’a que quelques semaines de camp d’entraînement et quelques matchs amicaux pour déterminer comment tout faire fonctionner.

Les premiers retours indiquent que ce match nul 1-1 laissait beaucoup à désirer, en particulier pour l’Allemagne.

Dans cet épisode, nous discutons :

Le résultat du jeu. Le onze de départ de Joachim Löw. Où vont les choses à partir d’ici.

