Le podcast bavarois fonctionne après le match : réactions à la victoire 3-2 du FC Köln sur le Bayern Munich

L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a fait ses débuts avec le club lors de la défaite 3-2 de son équipe contre le FC Köln.

Utilisant une équipe extrêmement jeune, Nagelsmann a dirigé ses garçons contre une équipe de Billy Goats très enjouée, qui n’était pas exactement des agneaux conduits à l’abattage. Dans cet épisode, nous discutons des points suivants :

À quoi ressemblait l’équipe pendant le match sous Nagelsmann. Comment certains des jeunes joueurs se sont comportés dans un jeu plus rapide et plus intense. Le manque de communication et de familiarité fait mal défensivement. Quels joueurs ont bien fait et qui, bien, a besoin d’un gros travail.

Comme toujours, merci pour le soutien ! Assurez-vous de nous évaluer, aimez-nous, abonnez-vous et suivez-nous sur Apple Podcasts, Spotify et partout ailleurs où vous obtenez votre contenu audio de qualité.

Trouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog et @TommyAdams71.

Pour les dernières et meilleures actualités sur le football, les actualités du Bayern, les actualités allemandes et les rumeurs de transfert, assurez-vous de consulter www.bavarianfootballworks.com !

Profitez de cet épisode !