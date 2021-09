in

L’ancien manager sextuple du Bayern Munich Hansi Flick commencera son mandat avec l’Allemagne moins deux partants prévus: Thomas Müller et Manuel Neuer.

Alors que Neuer devrait revenir ce week-end, Müller a quitté le camp et est rentré à Munich grâce à une blessure aux adducteurs. L’Allemagne est assez profonde pour remporter ses trois matchs pendant cette pause, mais il y aura beaucoup d’intrigues quant à la façon dont l’équipe joue et qui prendra le terrain.

Dans cet épisode, nous couvrons les éléments suivants:

Les blessures de Thomas Müller et Manuel Neuer. L’effet positif que Hansi Flick devrait avoir sur l’équipe. Une programmation projetée, y compris une théorie selon laquelle Flic pourrait utiliser les joueurs qu’il souhaitait que le Bayern Munich acquière sur certains partants de l’Euro. Un pronostic sur le match.

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.