Le podcast bavarois fonctionne : avant-première : Allemagne contre Macédoine du Nord (éliminatoires de la Coupe du monde)

L’Allemagne entame son deuxième match de la trêve internationale. Cette fois, ils affronteront la Macédoine du Nord, qui n’a pas vraiment été un adversaire facile ces derniers temps (la défaite 2-1 me vient à l’esprit). Certes, ils ont maintenant un entraîneur qui peut réellement prendre les bonnes décisions et aligner les bons joueurs, mais beaucoup dépend de la capacité des attaquants à convertir leurs chances.

Il est presque certain que l’Allemagne entrera dans ce match en pressant dès le début, et nous ne manquerons donc pas de joueurs du Bayern, avec 8 joueurs appelés (avec Neuer absent, cela laisse Flick avec 7 options Bayern de qualité supérieure). Espérons que l’Allemagne pourra poursuivre sa séquence de victoires.

Voici les points de discussion :

Se souvenir du temps de l’Allemagne sous Loew et de cette triste défaite contre la Macédoine du Nord Un regard sur les deux équipes : les options principales, les menaces, etc.

