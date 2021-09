L’Allemagne affrontera l’Islande lors du dernier match de cette trêve internationale.

Et avec Thomas Müller, Kingsley Coman et Alphonso Davies qui se sont déjà blessés pendant cette interruption du club, les fans du Bayern Munich espèrent probablement un match propre et sans blessure plus que toute autre chose.

Après avoir remporté des victoires sur le Liechtenstein et l’Arménie, l’Allemagne cherchera à engranger une série de victoires lors de cette pause. Dans cet épisode, nous parlons de ce qui suit :

À quoi ressemblait l’Allemagne jusqu’ici sous l’ancien patron du Bayern Munich Hansi Flick. Pourquoi Jonas Hofmann pourrait potentiellement résoudre le problème de l’Allemagne à l’arrière droit. Qui pourrait commencer pour l’Allemagne contre l’Islande. Un pronostic sur le match.

