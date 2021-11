L’Allemagne, après avoir battu 10 hommes du Liechtenstein, affrontera l’Arménie dans une autre chance pour Hansi Flick d’essayer de nouvelles choses avant la Coupe du monde la prochaine fois. L’Allemagne a marqué neuf la dernière fois, mais ce ne sera probablement pas le cas cette fois-ci.

Voici nos points de discussion avant le match :

Absents supplémentaires à venir dans cet affrontement contre l’Arménie Pourquoi Kevin Trapp devrait commencer dans le but Pourquoi Matthias Ginter devrait commencer à l’arrière Options de double pivot, y compris Gündogan/Arnold ou Neuhaus/Arnold Alignement potentiel pour l’Allemagne sauf en cas de blessure lors de la Coupe du monde Options de l’Allemagne en place -top dont Karim Adeyemi De grands espoirs pour Lukas Nmecha à l’avant

