Après avoir remporté un match exténuant contre le RB Leipzig, le Bayern Munich s’est immédiatement rendu en Espagne pour lancer sa campagne de Ligue des champions contre Barcelone. C’est une équipe du Barça très différente de celle que le Bayern a battu 8-2 l’année dernière. Leo Messi et Luis Suarez ne font plus partie de l’équipe, remplacés par Memphis Depay et Luuk de Dong (plus sur lui plus tard).

Voici notre sujet de discussion avant le match :

Un aperçu de base de Barcelone pour un novice de la Liga. Comment Koeman peut aligner son équipe dans un 3-5-2, y compris quels joueurs du Barca sont en forme/blessés. Avantages et inconvénients du 3-5-2. Discuter de la menace de Memphis Depay. À quoi peut ressembler une équipe de Barcelone avec un 4-2-3-1. Comment les blessures pourraient faire dérailler le Bayern dans ce match crucial en ce début de saison. Samrin exposant ses opinions en disant que Luuk de Jong est le joueur le plus dangereux du Barça (quoi ???). Un choix plus sensé pour le dangerman potentiel du Barca.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.