Le podcast bavarois fonctionne : avant-première — Bayern Munich vs Barcelone (Ligue des champions)

La dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions est arrivée, mais le Bayern Munich n’a que de la fierté à jouer. C’est certainement une bonne motivation, mais pas par rapport aux enjeux en jeu pour le FC Barcelone. Les Catalans ONT BESOIN d’une victoire car cela leur garantirait probablement une qualification pour les huitièmes de finale – une nécessité presque existentielle compte tenu de leurs problèmes financiers. Bien sûr, ils pourraient également tabler sur une défaite de Benfica dans l’autre match, mais leur nouvel entraîneur semble être du type plus courageux. Cela devrait être un concours intéressant.

Voici nos points de discussion avant le match :

Les problèmes majeurs à Barcelone, à commencer par leur configuration de base. Comment les choses ont changé depuis que Xavi a succédé à Ronald Koeman. De quoi Barcelone a-t-il besoin en ce moment ? La réponse va vous choquer ! Le Bayern Munich devrait-il laisser les joueurs au repos contre le Barça ? Pourquoi les performances du Bayern en Ligue des champions sont plus importantes que jamais. Est-il enfin temps pour Niklas Sule de recommencer une partie ? Doit-il être pour Upamecano ou Benjamin Pavard ? Jamal Musiala – qui devrait-il banc dans la formation et pourquoi est-ce Leroy Sane? Comment le nouveau style de jeu du Barca sous Xavi pourrait réellement aider le Bayern à les briser. Qui est actuellement le joueur le plus dangereux du Barça ? Astuce : Il y a en fait une bonne réponse cette fois ! Réflexions finales sur l’ironie du Bayern déclenchant une crise d’identité au Barça.

