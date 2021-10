Le podcast bavarois fonctionne : avant-première — Bayern Munich vs Benfica (Ligue des champions)

Ah… la Ligue des Champions est de retour, bébé !

Le Bayern Munich se rendra à Lisbonne, au Portugal, pour affronter Benfica dans ce qui devrait être un match très divertissant entre une équipe extrêmement riche et talentueuse pour les visiteurs et une équipe expérimentée et vétéran de Benfica.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

La forme récente des deux clubs. Quelques joueurs que les fans du Bayern Munich devraient surveiller : Darwin Nunez et Julian Weigl. Nunez a été vaguement lié aux Bavarois, tandis que Weigl est un ancien espoir du Borussia Dortmund et de l’équipe nationale allemande, qui semble avoir trouvé une zone de confort au Portugal. Une prédiction pour la formation et pourquoi nous pourrions voir Lucas Hernandez à l’arrière et Marcel Sabitzer remplacer Leon Goretzka. Un pronostic sur le score final.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez!

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.