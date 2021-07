Le podcast bavarois fonctionne : bilan de l’Euro 2020 de BPW et perspective sur Qatar 2022

L’Euro 2020 est passé et le football n’est pas rentré chez lui, il est allé à Rome. L’Italie a été couronnée championne après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but à Wembley, clôturant ce qui était un tournoi vraiment remarquable où l’action a crescendo tout aussi bien que l’interprétation de Nessun Dorma par Andrea Bocelli lors de la cérémonie d’ouverture au Stadio Olimpico avant Itlay contre Turquie. le 11 juin. Il y a eu des surprises, des déceptions et tout le reste. Beaucoup de joueurs ont eu des tournois étonnamment fantastiques, et d’autres, pas tellement. En fin de compte, cela a commencé à Rome et a été ramené à Rome avec l’équipe Azzurri de Roberto Mancini, que beaucoup avaient considérée comme les soi-disant «chevaux noirs» de ce tournoi.

Du point de vue de l’Allemagne, la joie d’échapper au groupe F avec la France et le Portugal a été rapidement étouffée lorsque les hommes de Joachim Low ont été éliminés par l’Angleterre lors de la défaite 2-0 en huitièmes de finale à Wembley. Bien que cela ait pu être une déception, l’Allemagne peut désormais s’attendre à une nouvelle ère sous Hansi Flick, où il remportera pour la première fois les qualifications pour la Coupe du monde pour Qatar 2022 en septembre.

Merci à tous pour votre soutien continu à Bavarian Podcast Works et assurez-vous de nous laisser vos commentaires dans la section commentaires ou sur Twitter.

Dans cet épisode, Jake et Tom discutent :

Récapitulatif Euro 2020 : nous parlons des équipes qui nous ont impressionnés et déçus

Nous choisissons nos trois joueurs les plus remarquables du tournoi

Il n’est jamais trop tard pour se tourner vers la finale de la Coupe du monde 22

Qu’attendons-nous de l’Allemagne lors du tournoi de l’année prochaine ?

Comme toujours, merci pour le soutien ! Assurez-vous de nous évaluer, aimez-nous, abonnez-vous et suivez-nous sur Apple Podcasts, Spotify et partout ailleurs où vous obtenez votre contenu audio de qualité.

Trouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog et @TommyAdams71.

Pour les dernières et meilleures actualités sur le football, les actualités du Bayern, les actualités allemandes et transférer des rumeurs, n’oubliez pas de consulter www.bavarianfootballworks.com !

Profitez de cet épisode !