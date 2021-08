Le podcast bavarois fonctionne: DFL-Supercup Preview Show – Borussia Dortmund vs Bayern Munich

Lors de sa première « finale » en DFL-Supercup, Julian Nagelsmann se battra pour un trophée en tant que manager du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund. Dortmund n’est pas son rival préféré ; à maintes reprises, Dortmund a démoli Leipzig, y compris lors de la finale DFB-Pokal.

Les deux équipes doivent faire face à des blessures défensives. Mats Hummels est apparemment absent et Emre Can est également incertain. Une défense de fortune composée de Felix Passlack, Axel Witsel, Manuel Akanji et Nico Schulz. Le Bayern doit faire face à l’absence de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ; apparemment, Josip Stanisic conservera sa place d’arrière droit avant ce match.

Dortmund de Marco Rose pressait sans cesse contre Francfort. Le Bayern n’a pas semblé trop résistant à la presse contre le Borussia Mönchengladbach en revanche. Les Bavarois ont l’air plutôt rouillés et un match de Dortmund pourrait arriver à un mauvais moment pour les charges de Nagelsmann.

Quelques sujets abordés sur ce podcast :

Pourquoi ce match est important pour les deux équipes Un examen de la performance de Dortmund contre l’Eintracht Frankfurt Quelques problèmes dans le match du Bayern contre Gladbach Dayot Upamecano problèmes contre des attaquants physiquement imposants Problèmes à l’arrière pour les deux équipes.

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, et plus encore.