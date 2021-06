Le podcast bavarois fonctionne : échauffement du week-end ! L’épisode 2 présente la sortie anticipée de Karl-Heinz Rummenigge; Une autre poursuite Callum Hudson-Odoi; les problèmes persistants de l’Allemagne ; et plus!

Une autre semaine est dans les livres et il y a eu pas mal d’actualités importantes du Bayern Munich qui ont été publiées. Pendant une période où le Bayern Munich n’a pas d’argent à dépenser et aucun match à jouer, il se passe encore beaucoup de choses autour du club.

Voici un bref aperçu de ce qui est discuté dans cette édition du Weekend Warm-up :

La sortie anticipée du PDG du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge et pourquoi la fin juin est le moment idéal pour faire la transition. Préparation pour un autre été du directeur sportif du Bayern Munich Hasan “Brazzo” Salihamidzic pourchassant l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi. La « braderie » sur la Säbener Straße. Les luttes continues de l’Allemagne avec sa formation, son personnel et son encadrement. Une appréciation rapide pour Mare of Easttown.

