Le podcast bavarois fonctionne : édition spéciale — Réaction au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Après beaucoup d’exaspérations de la part de l’UEFA, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions est enfin terminé et le Bayern Munich affrontera définitivement le RB Salzbourg au prochain tour. Ce tirage au sort a été plutôt mouvementé et a suscité des tonnes de controverses – au début, le Bayern a attiré l’Atletico Madrid après tout. Quoi qu’il en soit, nous devions simplement discuter de tout cela dans une émission de réaction immédiate. Amusez-vous.

Voici nos points de discussion du tirage au sort :

INNN se débat en essayant de comprendre ce qu’est Salzbourg et comment ils pourraient s’empiler. Schnitzel explique certains des joueurs importants du club autrichien et comment ils se sont comportés cette saison. Un débat sur la cible du Bayern Karim Adeyemi – est-il vraiment bon, ou juste exagéré ? Soulagement que nous n’ayons pas à affronter l’Atletico Madrid. Clown de l’UEFA pour leur tirage raté. Un examen du reste des matches des huitièmes de finale, y compris nos choix pour qui passera et pourquoi. INNN et Schnitzel ne sont pas d’accord sur leurs favoris pour la Ligue des champions. Nous passons à un aperçu du match contre Stuttgart, où INNN et Schnitzel ne sont pas du tout d’accord sur la tactique de Nagelsmann. Sérieusement, si vous voulez les deux côtés de l’argument, écoutez ce pod.

Comme toujours, merci pour votre soutien et dites-nous ce que vous en pensez !

