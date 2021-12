Le podcast bavarois fonctionne : émission d’après-match — Bayern Munich 2-1 Mayence

Cela ressemblait à un tour de montagnes russes, mais juste après un déjeuner copieux. La performance du Bayern Munich contre Mayence n’a pas été impressionnante, professionnelle et a eu beaucoup de moments forts, mais les hôtes ont remporté une victoire 2-1 grâce à un certain brio individuel et à un renversement momentané de la marée en seconde période. . Mayence a été fantastique et a poussé le Bayern Munich à se battre pour remporter la victoire. La défense a été particulièrement stellaire, avec Alexander Hack et Moussa Niakhate étant les showrunners.

Kingsley Coman et Jamal Musiala ont tous deux marqué un grand but chacun et ont assuré la victoire du Bayern à domicile. Cette victoire signifie que le Bayern a 6 points d’avance sur Dortmund en tête du classement, ce qui constitue un coussin confortable avant les deux derniers matchs de l’hinrunde.

Voici les principaux points de discussion de ce podcast :

La pression soutenue de Mayence et la presse organisée La défensive du Bayern Munich rougit Super suspect défendant Milieu de terrain inexistant et ailes sous-performantes Le rôle de Musiala et ce dont Nagelsmann a besoin pour trier les joueurs clés de chaque équipe

