Le podcast bavarois fonctionne : émission d’après-match — Bayern Munich 3-0 Barcelone (Ligue des champions)

La phase de groupes de la Ligue des champions est terminée et le Bayern Munich en est sorti avec un bilan parfait. 6/6 victoires, 22 buts marqués, seulement 3 encaissés. Barcelone est, quant à lui, à l’autre extrémité du spectre – même avec un nouvel entraîneur à Xavi, ils se retrouvent malencontreusement renversés dans la compétition de coupe inférieure parce qu’ils n’avaient tout simplement pas la qualité pour se mesurer aux Bavarois.

Voici nos points de discussion sur le jeu :

Un rapide coup d’œil aux alignements des deux côtés, y compris quelques points sur les nuances de la configuration de Xavi, y compris son utilisation de Dembele, Araujo et Sergino Dest. Comment le jeu s’est déroulé – récapitulatif de base comprenant l’état du jeu et la sensation des buts. Pourquoi Barcelone n’a pas réussi à capitaliser sur son bon départ. Comment Benjamin Pavard et la défense du Bayern ont fait un BON match pour changer ! Un rapide récapitulatif du milieu de terrain du Bayern, en se concentrant sur les performances de Jamal Musiala et Corentin Tolisso. Ce pivot peut-il être une option pour l’avenir ? Une plainte sur la nature de l’attaque du Bayern en ce moment – ​​trop d’accent mis sur le talent individuel et bien trop peu d’utilisation de Robert Lewandowski et Thomas Muller. Réflexions de clôture sur le jeu et l’outro.

Comme toujours, nous aimons vos commentaires et apprécions tout le soutien!

Assurez-vous de rester à l’écoute de Bavarian Podcast Works pour toute votre couverture à jour sur le Bayern Munich et l’Allemagne. Suivez-nous sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @tommyadams71, @bfwinnn, et plus encore.