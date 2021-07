Le podcast bavarois fonctionne: le Bayern Munich affronte l’ennemi juré Borussia Mönchengladbach, perd inévitablement 0-2

in

Les matchs amicaux s’épuisent et Julian Nagelsmann manque de temps pour en gagner un. Aujourd’hui n’était pas différent; Le Bayern Munich est tombé dans l’équipe que je considère comme son ennemi juré, le Borussia MönchengIadbach, 0-2. Je me demande si Hansi Flick aurait gagné ses matchs amicaux s’il avait eu la chance de jouer des matchs amicaux la saison dernière.

Il y avait des artistes solides là-bas. Malik Tillman a fait un bon match, tout comme Omar Richards ; La performance de Richards est importante en raison de toutes les blessures auxquelles le Bayern est confronté en défense. Pour Gladbach, des joueurs de longue date comme Patrick Hermann ont déçu mais des jeunes comme Connor Noss et Moustafa Moustafa ont impressionné. Hannes Wolf a également réalisé une très bonne performance.

Nagelsmann en apprend peut-être de plus en plus sur les joueurs qu’il souhaite promouvoir.

