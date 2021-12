Le podcast bavarois fonctionne: Podcast d’échauffement du week-end, saison 1, épisode 27 – À quoi s’attendre pour le Bayern Munich contre le Borussia Dortmund ; La semaine insensée de Robert Lewandowski sur les absurdités et les rumeurs de transfert de France Football; et PLUS !

Quelle semaine…

Le Bayern Munich était piégé au milieu d’environ un milliard d’histoires, mais aucune n’était plus grande que le Ballon d’Or bâclé.

Ce sujet – et quelques autres – était au centre de ce podcast d’échauffement du week-end. Voici ce que nous avons en attente :

La réalité que Robert Lewandowski était, en effet, meilleur que Lionel Messi en 2020 et 2021 – et pourquoi les fanboys et les bots ont juste besoin d’obtenir de l’aide. Le moulin à rumeurs insensé de Pini Zahavi selon lequel le super agent s’est totalement arrangé pour tenter de mettre une pression précoce sur le Bayern Munich pour prolonger Robert Lewandowski. Une plongée dans Der Klassiker et ce que le Bayern Munich pourrait essayer de couvrir le trou potentiellement béant de son milieu de terrain.

