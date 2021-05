Le podcast “ Being Seen ” de Darnell Moore illumine l’expérience queer noire à travers une conversation de guérison ⋆ .

Darnell Moore promet un voyage. L’auteur primé de No Ashes in the Fire: Coming of Age Black and Free in America, l’interprète et activiste est de retour au travail avec Being Seen, son podcast acclamé sur l’expérience masculine gay et queer.

Officiellement de retour pour sa deuxième saison, la série intime s’imprègne de l’espace masculin gay et queer noir, guidant les auditeurs à travers des conversations franches, nuancées et souvent inouïes. Dans une interview exclusive avec theGrio, Moore parle de Being Seen, de la différence entre son travail d’écriture et de l’espace podcast, et de ce qu’il espère que la saison 2 accomplira en se dirigeant vers le public.

Darnell Moore assiste au gala 2018 The Root 100 au Pier Sixty à Chelsea Piers le 8 novembre 2018 à New York. (Photo par Jim Spellman / .)

La saison 2 de Being Seen démarre avec un épisode intitulé Fatherhood, qui présente plusieurs histoires et conversations entourant les familles queer noires et en particulier les pères queer noirs. Moore lui-même révèle à theGrio qu’à la fin de l’épisode, il s’est soudainement rendu compte qu’il n’avait jamais entendu une conversation de cette nature auparavant. Il a expliqué: “C’est intéressant, littéralement après avoir écouté le montage final, je me suis dit: ‘Je n’ai jamais entendu cette conversation auparavant.'”

Il a poursuivi: «Les hommes queer noirs sont invisibles (dans les médias) à bien des égards, les pères queer noirs en particulier… le podcast est de rendre lisible ce que les forces de la société ont rendu invisible pendant si longtemps. Les pères queer ont toujours été ici … cela en dit long sur le pouvoir de posséder et de créer un espace dans le domaine public pour faire avancer ces conversations.

Même en dehors du sujet, Être vu brise le moule dans sa structure et sa curation. Avec des épisodes plus courts avec leurs propres «paysages sonores» spécifiques, Being Seen est un transport pleinement réalisé dans un podcast, permettant aux auditeurs de respirer profondément et de se pencher dans le monde plutôt que d’entendre simplement une conversation. Moore a expliqué à theGrio: «Si jamais je veux m’asseoir, je veux être transporté, non? Je veux un voyage … la couture narrative est censée offrir de la complexité, non seulement en termes de ce que vous entendez et en termes d’expériences et de narrateur, mais aussi en termes de complexité sonore, de différences de voix et de la musique qui joue derrière il.”

Dans un marché particulièrement encombré dans le monde des podcasts, la durée plus courte de chaque épisode est également intentionnelle.

Moore a partagé: «Nous voulions que ce soit suffisamment court et concis dans ce paysage où tant d’informations sont fournies aux gens dans les médias numériques … nous voulions que les gens viennent pour le voyage et restent.»

Être vu

Paternité par Gioncarlo Valentine

(Crédit: Darnell Moore)

Connu pour son écriture à couper le souffle, Moore a également expliqué comment Être vu permet une forme différente d’expression artistique pour lui. «D’une manière dont l’écriture peut être unidimensionnelle ou bidimensionnelle en ce sens que vous construisez en quelque sorte le monde sur une page avec l’espoir qu’à travers ces mots quelqu’un peut être invité dans un vaste monde tridimensionnel, je suis plus libre, je pense, quand Je parle ou je joue sur scène… Je ne ressens pas autant cette inhibition. J’ai de la nervosité, mais je me sens plus libre. De plus, c’est un processus communautaire, je suis en conversation avec les gens.

Communal est le mot clé pour décrire Être vu, car à travers sa construction, ses thèmes et ce magnifique paysage sonore, se réunissent pour faire de la place à l’auditeur, rejoignant doucement la conversation, le guidant à travers le voyage de chaque épisode, qui, de l’autre côté, se termine par une sorte de catharsis.

Comme pour de nombreuses activités artistiques, bien que conçu et destiné au public, Moore a ressenti un impact personnel de son podcast, en enlevant quelque chose à chaque épisode. «Après chaque conversation, je ne plaisante pas, je m’en vais tellement inspiré. Je m’en vais après avoir appris quelque chose sur une expérience que je n’avais pas vécue par moi-même. J’ai été invité dans le monde de la vie de quelqu’un d’autre… J’ai été profondément ému. J’ai beaucoup ri, et ce que je pense avoir découvert, c’est que prendre le temps de faire de la place pour voyager dans le monde de la vie de quelqu’un d’autre est en soi un processus cathartique et de guérison.

Alors que la saison 2 ne fait que commencer, Being Seen continue de croître au fur et à mesure que son histoire se poursuit, plongeant profondément dans des thèmes spécifiques à travers l’objectif Black LGBTQ +, et avec cela, finira par s’étendre encore plus avec des narrateurs sous-représentés. «Mon espoir pour l’avenir est que ma voix soit éventuellement remplacée par celle d’une femme noire, d’une lesbienne noire ou d’une femme transsexuelle noire, ou d’une personne queer handicapée, n’est-ce pas? Nous créons une conversation qui peut s’étendre et être tenue par d’autres voix », a déclaré Moore.

Le premier épisode de la saison 2 de Being Seen, Fatherhood, est maintenant disponible où les podcasts sont disponibles.

