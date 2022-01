Le podcast de Joe Rogan atteint des millions de plus que les nouvelles du câble: rapport

Joe Rogan a plus de trois fois plus de personnes par épisode que son prochain plus grand concurrent « Tucker Carlson Tonight » sur Fox News, selon des données récemment publiées.

« The Joe Rogan Experience » touche en moyenne 11 millions de personnes par épisode de podcast.

Fox News règne en tant que réseau d’information câblée le plus regardé, prenant dix des 15 premières places d’audience. Le premier spot d’information du câble revient à Carlson avec 3,21 millions de téléspectateurs en moyenne, a rapporté Adweek sur les données de Nielsen lundi.

Le journaliste conservateur Luke Rudkowski a souligné l’audience plus large de Rogan en utilisant les notes du troisième trimestre de 2021. Les données de notation les plus récentes d’Adweek sont légèrement en retrait par rapport au troisième trimestre, mais restent globalement les mêmes.

« C’est pourquoi ils ont peur de Rogan », a tweeté Rudkowski avec un graphique comparant les émissions d’information par câble les plus populaires.

L’audience de MSNBC aux heures de grande écoute est à la traîne avec une moyenne de 1,53 million de téléspectateurs aux heures de grande écoute.

« Joe Rogan a complètement perturbé les médias traditionnels », a tweeté le commentateur financier Anthony Pompliano avec une photo du graphique de Rudkowski. « À l’heure actuelle, Joe Rogan est l’homme le plus dangereux vivant dans l’arène intellectuelle. En termes, qu’il est le plus authentique poursuivant de la vérité qui a un large public – donc les gens continueront d’écouter », a-t-il déclaré plus tard dans « The Best Business Show ».

« C’est parce qu’il ne ment pas. Ou parler à son public. Ou manipuler pour son propre avantage », a commenté le psychologue Dr Jordan Peterson à propos des évaluations de Rogan.

Le journaliste Glenn Greenwald a tweeté : « Plus les employés des grandes entreprises médiatiques attaquent Joe Rogan, plus son audience grandit. Il se trouve que les deux personnes avec les plus grandes audiences sont les deux personnes les plus détestées par les médias d’entreprise parce qu’elles ne peuvent pas être contrôlées ou commandées.

D’autres ont utilisé le graphique original pour ridiculiser Rogan. Le correspondant du HuffPo, SV Dáte, a tweeté : « Génial. Peut-être que Joe Rogan peut commencer à couvrir les maisons d’État et ouvrir des bureaux à l’étranger. »

