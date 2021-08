Le podcast de longue durée rejoint Vox – Vox

La vice-présidente de Vox Audio Liz Nelson a annoncé aujourd’hui que Longform, le podcast d’interviews de longue date co-animé par Max Linsky, Aaron Lammer et Evan Ratliff, rejoint Vox. À compter de l’épisode du 11 août de l’émission, Vox et le réseau de podcasts Vox Media se chargeront des ventes, du marketing et de la distribution pour Longform, en collaboration avec l’équipe Longform alors qu’ils élargissent leur champ d’action aux supports de non-fiction au-delà de l’écriture – podcasting et film documentaire en particulier.

“Au cours des neuf dernières années, Longform est devenu le lieu incontournable pour entendre parler du savoir-faire de la narration vraie de certains des créateurs les plus célèbres et les plus révolutionnaires de notre époque – et les luttes et les triomphes qui n’apparaissent jamais dans l’œuvre finale”, a déclaré La vice-présidente audio de Vox, Liz Kelly Nelson. “Chez Vox, nous apprécions la conversation et la curiosité profondes, et nous sommes impatients d’accueillir Max, Aaron et Evan dans notre propre communauté de créateurs et de journalistes.”

L’émission atteint un public premium, et à Vox, Longform aura l’opportunité d’élargir son audience en prenant sa place parmi une programmation déjà solide d’émissions d’interviews, qui comprend Vox Conversations (animée par Jamil Smith et Sean Illing), The Weeds (animé par Matt Yglesias), Recode Media (animé par Peter Kafka) et Worldly (animé par Zack Beauchamp et Jennifer Williams). De plus, la liste plus large d’émissions partageant les mêmes idées de Vox Media Podcast Network, qui présente une programmation de réseaux tels que New York Magazine, The Verge et plus, offrira à Longform d’autres opportunités promotionnelles.

“Nous sommes de grands fans de Vox depuis ses débuts et avons été tellement impressionnés par ce que ce groupe construit en audio – nous sommes ravis de ce que ce partenariat signifiera pour notre émission”, a déclaré Max Linsky, co-animateur de Longform. . “Après avoir produit Longform indépendamment pendant près d’une décennie, avec près de 500 épisodes au catalogue, la chance d’atteindre un tout nouveau public aux côtés de certaines des personnes les plus intelligentes des médias était une évidence.”

Cette nouvelle fait suite à une année chargée pour Vox Media Podcast Network, qui a acquis Cafe, la première société de médias de podcast de Preet Bharara en avril, et a récemment annoncé un partenariat stratégique avec le podcast alimentaire bien-aimé Gastropod. Le réseau prévoit également de lancer plus d’une douzaine de nouveaux spectacles ou saisons en 2021.

À propos de Forme longue

Aaron Lammer et Max Linsky ont cofondé Longform.org, un site qui répertorie et recommande les meilleurs non-fiction sur le Web, en 2010. Plus récemment, Lammer est le créateur et l’hôte de 2021’s Exit Scam, un podcast narratif de premier plan sur le la mort mystérieuse d’un dirigeant canadien de la crypto-monnaie et les couches de fraude qui se cachent derrière. (Il est également membre du groupe Francis and the Lights.) Max Linsky est le co-fondateur de la société de podcast Pineapple Street Studios, et a également créé et anime 70 over 70, l’émission acclamée qui pose les grandes questions de la vie de 70 remarquables personnes de plus de 70 ans. Evan Ratliff est un journaliste de longue date pour des magazines comme Wired et The New Yorker, cofondateur de The Atavist Magazine et auteur de The Mastermind: Drugs. Empire. Meurtre. Trahison.

À propos de Vox

Vox explique la nouvelle. Dans un monde où il y a trop d’informations et trop peu de contexte, trop de bruit et trop peu de perspicacité, les journalistes de Vox guident franchement le public à travers la politique et la politique, les affaires et la culture pop, la science et tout ce qui compte, en responsabilisant son public avec le contexte qu’il besoin de répondre à des questions qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient. Vox abrite des marchés verticaux influents, notamment Recode, The Goods et The Highlight ; une solide gamme de podcasts comprenant « Aujourd’hui, expliqué », « Les mauvaises herbes » et plus encore ; et une production vidéo acclamée avec des séries populaires comme “Explained” sur Netflix, et “Missing Chapter” et l’émission primée “Earworm” sur YouTube.

À propos du réseau de podcasts Vox Media

Nommé par Adweek comme le «réseau de podcast de l’année 2020», Vox Media Podcast Network compte plus de 200 émissions actives mettant en vedette des voix éditoriales et des conteurs de premier plan des réseaux de Vox Media et au-delà. Des actualités quotidiennes et de la technologie à la culture et aux sports, des émissions-débats et des interviews aux actualités et à la narration riche, le réseau de podcasts Vox Media est l’une des collections de podcasts premium les plus vastes, les plus dynamiques et les plus diversifiées. En savoir plus sur le réseau de podcasts Vox Media ici.