Le podcast de Meghan et Harry retardé indéfiniment par la BBC après des plaintes concernant un documentaire médiatique | Royale | Des nouvelles

La série de podcasts, présentée par Amol Rajan, devait être diffusée il y a deux semaines le même jour que le deuxième volet du documentaire en deux parties « Princes and the Press » devait être diffusé. Cependant, le 29 novembre, la BBC a annoncé que la série audio, intitulée « Harry, Meghan et les médias », serait retardée en raison des inquiétudes quant à la réaction de la société à la série télévisée.

The Beeb a décidé de suspendre la série audio dans un avenir immédiat après que les fans royaux eurent tourné leur colère contre le documentaire Princes and the Press.

La BBC a déclaré à l’époque que la série de podcasts était « toujours en production » et a déclaré qu’elle serait publiée sous forme de coffret à une date non confirmée « quand elle sera prête ».

S’exprimant sur un clip teaser pour la série de podcasts, M. Rajan a promis que la série aborderait certains aspects très controversés de la famille royale.

Il a déclaré : « Allégations de sexisme, de racisme et de fuites stratégiques – nous les examinons toutes. »

Selon The Telegraph, la série se concentrerait autour d’une question centrale : « Pourquoi la couverture de Meghan Markle est-elle devenue si aigre, si vite ? »

Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace ont tous exprimé leur colère contre le documentaire en deux parties, car les camps n’avaient pas eu un aperçu de son contenu avant sa diffusion.

Dans une déclaration faite à la BBC et diffusée à la fin de l’émission, les Palaces ont déclaré : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent, ce sont des affirmations exagérées et infondées de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

«Cela comprenait des approches au palais de Buckingham, au palais de Kensington et à Clarence House pour commentaires ou pour qu’un représentant soit interviewé pour cette série. Une déclaration conjointe publiée par eux a été incluse dans les deux programmes.