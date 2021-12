Le podcast du prince William sera «le premier de beaucoup» – Duke pour en savoir plus sur la vie avec Kate | Royale | Nouvelles

Le prince William, 39 ans, a partagé un « moment familial » poignant lors d’une visite audio à pied enregistrée pour Apple, et a décrit comment Diana, princesse de Galles, l’a emmené dans un refuge pour sans-abri pour lui enseigner la leçon importante – il y a une vie en dehors des « murs du palais » . Au cours de son enregistrement, réalisé en se promenant dans le domaine de Queen’s Sandringham, le futur roi a couvert un large éventail de sujets allant de l’effet émotionnel du travail de pilote d’ambulance aérienne à la sortie de sa « zone de confort » en chantant sur scène avec Taylor Swift et Jon. Bon Jovi. Mais l’expert royal Neil Sean a déclaré que ce podcast « parierait le premier d’une longue série ».

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Laissez-moi vous dire la piste intérieure, ce sera le premier de nombreux podcasts du prince William.

« Nous pouvons également nous attendre à en apprendre un peu plus sur la duchesse de Cambridge.

« J’ai vraiment hâte car à part quelques discours, vous ne pouvez pas découvrir la vraie personne.

« On me dit qu’elle est vraiment délicieuse et je le crois vraiment, mais ne serait-il pas agréable d’en savoir un peu plus sur sa vie professionnelle en tant que royale? »

Dans la conversation franche, William a déclaré qu’il aimait toujours « secrètement » la chanson de Turner The Best, l’une des chansons que Diana jouerait pour soulager l’anxiété alors qu’elle le ramenait, lui et le duc de Sussex, à l’école, que l’on pensait être Ludgrove dans le Berkshire.

Le duc a déclaré: « Parce qu’être assis sur la banquette arrière en chantant, c’était comme un vrai moment en famille. Ma mère, elle conduisait en chantant à tue-tête et nous mettions même le policier dans la voiture, il Je chanterais aussi de temps en temps. »

Avec le chant des oiseaux en arrière-plan, il a ajouté: « Vous chantiez et écoutiez de la musique jusqu’aux portes de l’école quand ils vous ont déposé et c’est à ce moment-là que la réalité s’est en quelque sorte enfoncée – vous retourniez vraiment à l’école.

« Parce qu’avant cela, vous êtes perdu dans les chansons – vous voulez le rejouer, juste pour garder ce moment en famille. Et quand je l’écoute maintenant, cela me ramène à ces promenades en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère. «

C’est au cours de ses cinq années à Ludgrove que William a subi un accident de golf qui l’a laissé avec sa cicatrice « Harry Potter », mais il s’est fait des amis pour la vie à l’école, dont Harry Aubrey-Fletcher, qui est le parrain du prince Louis.

William s’est promené dans Sandringham à Norfolk en partageant des histoires personnelles et les trois chansons, jouées en entier, dans le cadre de la série Time To Walk présentée sur la montre Apple, pour les abonnés Fitness + de la société technologique.

Dolly Parton, Anthony Joshua et Naomi Campbell ont également enregistré une visite audio à pied, comme William, pour encourager le public à devenir actif pour sa santé mentale.

Le duc a déclaré que sa mère l’avait emmené dans un refuge pour sans-abri pour rencontrer des gens « malchanceux », ajoutant: « Elle voulait s’assurer que je comprenais que la vie se passe très bien en dehors des murs du palais, et c’est ce qui se passe. Cela est le monde réel ici. »

William, qui occupe des rôles de mécénat avec les organisations caritatives pour sans-abri Centrepoint et The Passage, a déclaré: « Et nous nous sommes assis là et nous avons écouté. Cela donne vraiment vie lorsque vous entendez quelqu’un s’asseoir devant vous et parler de manière très émouvante et très ouverte de les défis auxquels ils ont été confrontés. »

Dans un moment plus léger pendant la promenade, William a déclaré que le morceau de Shakira, Waka Waka, est aimé par Charlotte, et sa fille danse sur la chanson – imitant apparemment les mouvements vidéo de la chanteuse colombienne – et s’habille en ballerine pour la performance.

Le duc a déclaré: « L’une des chansons que les enfants adorent en ce moment est Shakira, Waka Waka. Il y a beaucoup de mouvements de hanches qui vont de pair avec beaucoup de déguisements.

« Charlotte en particulier court dans la cuisine, dans ses robes et ses trucs de ballet. Elle devient complètement folle avec Louis qui la suit partout en essayant de faire la même chose. »