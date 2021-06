Le Podcast, Épisode 130 – L’autre à l’étranger .

in

Nous commençons par revenir à la saga Chrissy Teigen parce que ce drame ne se termine jamais. Nous couvrons les accusations de harcèlement qui ont frappé Michael Costello après avoir accusé Chrissy Teigen d’avoir tenté de détruire sa carrière. Chrissy a également affirmé que Michael avait fait un trucage pour la salir, alors nous en parlons aussi. Nous parlons ensuite de HBO blâmant un e-mail gâché sur Internet, ce qui nous amène à parler de la façon dont nous avons gâché le travail. Et nous entrons également dans les deux femmes qui ont découvert qu’elles sortaient toutes les deux avec le même homme infidèle et ont décidé de transformer un voyage romantique en Turquie qu’il avait planifié avec l’une d’entre elles en un voyage de vengeance entre filles.

D’autres choses que nous couvrons incluent les noms de bébé très Nick Cannony de Nick Cannon, le redémarrage de Gossip Girl n’étant pas très Gossip Girly, le changement de marque désespéré de Victoria’s Secret, Matthew Perry refusant d’embrasser Sarah Paulson à la “fête de maquillage” de Carrie Fisher et le joueur de la NFL Carl Nassib sort. Et Allison devient très garce en me scolarisant sur Staley Da Bear.

