Le Podcast, Épisode 135 – Tu ferais mieux de Munch Bitch ⋆ .

Après la sortie d’une interview où il semblait que Matt Damon avait à peine appris que l’insulte homophobe du mot f n’était pas quelque chose qui devrait sortir de sa langue, il a clarifié, disant que bien sûr, il savait que c’était un mot qu’il ne devrait pas dire et il ne l’a jamais dit. On en parle. Et puis Allison couvre le procès pour rupture de contrat de Scarlett Johansson contre Disney. De là, nous entrons dans l’histoire du Demon Twink qui a terrorisé une croisière gay sur le thème de Britney Spears à New York.

D’autres histoires que nous couvrons incluent Kelly Clarkson devant payer son futur ex-mari 200ka $ par mois en pension alimentaire temporaire pour conjoint et enfant, John Travolta vendant sa maison près du siège de la Scientologie en Floride, Dean McDermott serait trop fauché pour divorcer Tori L’orthographe, les accents de la bande-annonce de House of Gucci, et Trey Parker et Matt Stone essayant de sauver le trésor du Colorado, Casa Bonita !

Vous pouvez nous trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Si vous avez une question ou souhaitez que nous couvrons quelque chose, envoyez-nous un e-mail à dtp@dlisted.com !

Lien source