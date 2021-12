Sur la finale de la saison du podcast M signifie musique, le journaliste musical chevronné et animateur Daryl Easlea tombe en panne La Ligue humaine’s troisième album studio, prenant des risques Oser à partir de 1981. Tout au long de l’épisode, il explore les influences et les circonstances qui ont conduit à la création de l’album, le paysage sonore présenté, l’héritage du disque, etc.

«Peu d’albums commencent une facette avec un thème sur un film de gangsters alors relativement obscur, et se terminent par un single pop qui définit l’ère. Le groupe, en particulier Wright, a parlé de l’influence du film sur leur travail, et cela a été démontré par l’incorporation de la couverture d’une minute du thème Get Carter de Roy Budd, bien avant que le film ne devienne le culte qu’il est devenu pendant Britpop. explique.

Dare a donné naissance au single pop classique « Don’t You Want Me », marqué par son rôle culturel intégral dans l’explosion de la synth-pop et la deuxième invasion britannique du début des années 80. Le single est resté numéro 1 pendant cinq semaines et l’album Dare a dominé les charts britanniques, restant dans les charts pendant plus de 70 semaines. Mais l’influence ne s’est pas arrêtée là.

« C’était l’ouverture de l’album ‘The Things That Dreams Are Made Of’ qui est aussi centrale à l’album que ‘Don’t You Want Me' », a déclaré Easlea. « Il a envoyé le manifeste de Human League aux milliers de nouveaux auditeurs que le groupe avait attirés. Cela sonnait toujours comme le futur – une main rassurante de ceux qui aspiraient au bon vieux temps. »

L’écrasant succès des deux singles menaçait de faire de l’ombre Oser dans son ensemble, mais le disque de 10 pistes reste un disque bien-aimé axé sur la danse.

Easlea a ajouté: « Quand Dare est sorti en 1981, peu de gens prédisaient qu’il deviendrait non seulement l’un des albums déterminants de l’année, mais pour la décennie, et, en fait, l’histoire de la musique pop britannique. »

