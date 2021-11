Sur le dernier épisode du podcast M Means Music hébergé par Daryl Easlea, le vétéran de la musique britannique, DJ et consultant musical donne une touche de vacances au format classique de l’émission, célébrant la sortie de Norah Jones’ Je rêve de Noël.

Les éléments de base de la série de podcasts sont les cinq M : Moment, Musique, Art moderne, Membres et Mémoire. Cette semaine, Easlea les a appliqués à deux extraits de l’album de vacances récemment sorti de Jones, notamment « Christmas Calling (Jolly Jones) » et « A Holiday For Two ».

« Norah Jones a été l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus redoutables des 20 dernières années depuis que son premier album Come Away With Me est devenu un succès mondial », explique Easlea dans l’épisode.

« I Dream Of Christmas, est le bon album au bon moment – ​​une collection réconfortante qui explore les émotions compliquées de notre époque et nos espoirs que cette saison des fêtes sera pleine de joie et de convivialité. »

Pour ajouter une perspective supplémentaire, le premier segment de l’épisode met en évidence une citation de Jones elle-même dans laquelle elle explique l’inspiration derrière le pas vers la création de son premier album de vacances.

« J’ai toujours aimé la musique de Noël mais je n’avais jamais eu l’envie de faire un album de vacances jusqu’à maintenant. L’année dernière, je me suis retrouvée à écouter Funky Christmas de James Brown et l’album de Noël d’Elvis le dimanche pendant le verrouillage pour un sentiment de confort », dit-elle.

« En janvier 2021, j’ai commencé à penser à faire mon propre album de Noël. Cela m’a donné quelque chose d’amusant sur lequel travailler et que j’attends avec impatience. Et quel album cela s’est avéré être, en écrivant six nouveaux originaux et en ajoutant sept standards à ce qui deviendra une sélection intemporelle de morceaux.

En plus de deux morceaux de Jones, l’épisode présente également trois singles de vacances classiques intemporels de The Waitresses, John & Yoko et Plastic Ono Band, et James Brown.

Écoutez tous les épisodes de M Means Music ici.