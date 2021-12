Sur le dernier épisode du podcast M Means Music de Daryl Easlea, le journaliste et animateur chevronné plonge en profondeur dans octobre, le deuxième album de U2 sorti en 1981.

Au cours de l’épisode de 36 minutes, les projecteurs sont braqués sur un certain nombre de chansons du projet, notamment « Gloria », « With A Shout », « I Threw A Brick Through A Window », « Tomorrow » et « October. «

« Bono domine l’album, et c’est assez intriguant de l’entendre de cette distance sonner presque perdu ; capturer le moment dans le temps », dit Easlea. « De l’arrogance du premier album et de l’audace de son sens du spectacle, le voici qui aspire, aspire, envie et supplie. »

Plus tard, il met en avant le batteur Larry Mullen Jr. qui « est absolument au cœur de chaque morceau ». Mais c’est le producteur Steve Lillywhite qui a élevé le son à un autre niveau pour le groupe.

« [He] a produit l’album avec tous les faders requis des années 80, la joie, l’expérimentation et la joie de vivre qu’il a apportées à tous ses enregistrements », explique Easlea. « Contrairement à beaucoup de disques qui ont été réalisés en 1981, il donne à U2 l’espace pour faire son truc. »

La capacité de se débrouiller dans un espace rock bondé dans les années 80 était extrêmement importante pour U2. Bien qu’octobre n’ait pas été l’une des sorties les plus célèbres du groupe, il a néanmoins été crucial.

« Tout ce que nous savons, c’est ce que nous sommes », a déclaré Bono lors de la tournée américaine en soutien à October. « Ce que nous avons dans ce groupe est très spécial. Le son est peut-être classique dans un sens, mais c’est naturellement le nôtre. Nous ne ressemblons à aucun autre groupe. Nos chansons sont différentes – elles contiennent des émotions de nature spirituelle. Je n’ai personne à admirer dans le rock’n’roll. Je trouve… j’en parle tout le temps.

Il a ajouté : « Je n’ai pas vraiment l’impression que U2 est encore né. J’ai 21 ans, Larry vient d’avoir 20 ans. Au cours des deux dernières années, nous avons été directeurs d’une très grande entreprise, avons travaillé jusqu’à ce que nous pensions mourir, et la valeur de l’expérience commence seulement à se faire sentir. Je continue d’apprendre. »

