Le podcast M Means Music partage l’épisode des plus grands succès de Queen

Dans le dernier épisode de la M signifie musique podcast, l’animateur Daryl Easlea plonge dans le vaste monde de reineLes plus grands succès de , décomposant tout de « Another One Bites The Dust » et « We Will Rock You » à « Bohemian Rhapsody » et « Don’t Stop Me Now » tout au long de l’épisode d’une demi-heure.

« À un peu moins d’une décennie de carrière, Queen avait créé certains des hymnes les plus grands et les plus durables de la musique rock », déclare Easlea au début de l’épisode. « Les dix-sept morceaux sont tirés des neuf albums studio de Queen à ce jour. Dans les jours qui ont précédé une liste de lecture, c’était une collection idéale pour le fan de longue date, une précision parfaite qui n’a pas oublié leurs débuts hard rock, la mettant au goût du jour avec la chanson titre de Flash de l’année précédente . «

Il a poursuivi: « Mais là où ça a vraiment marqué, c’était avec la reine curieuse, qui aimait les singles mais ne voulait pas aller à la pleine bataille d’Ogres de leurs albums. Ici, ces fans – à qui s’adressent carrément les albums des plus grands succès – étaient vraiment repus d’une abondance de richesses ; et ce faisant, la liste des pistes a créé l’une des séquences de pistes les plus reconnaissables de la musique pop.

L’album de compilation de la reine Les plus grands tubes sont arrivés en 1981 comme leur premier album officiel en près d’une décennie, bien qu’ils aient partagé un album live en 1979. John Deacon, Brian May, Freddie Mercury et Roger Taylor ont partagé l’album en même temps qu’ils avaient sorti le David Bowie -assisté « Sous pression. » La double sortie a placé Queen au n ° 1 des charts des singles et des albums au Royaume-Uni.

« Queen a toujours été un groupe pour susciter des émotions fortes ; la beauté des plus grands tubes, c’est que tout est dans la bonne mesure ; votre membre préféré est délicieusement présenté – l’alchimie de Queen est là pour tous sur Greatest Hits », a déclaré Easlea à propos du groupe de rock bien-aimé. « C’est une célébration du talent, des prouesses d’écriture et de la chimie du groupe. »

