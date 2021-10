Le podcast ‘M Means Music’ se concentre sur les Spice Girls

Dans le dernier épisode de M signifie musique—le podcast musical animé par le vétéran de la musique britannique, DJ et consultant musical Daryl Easlea—le Filles d’épices’ Le premier album révolutionnaire, Spice, reçoit le traitement de plongée profonde.

Le podcast, qui combine musique et contenu parlé dans le cadre de la plate-forme Music + Talk de Spotify, couvre la profondeur de Premier album des Spice Girls sur près de 20 minutes. L’épisode met en évidence les principaux singles à succès de Spice, tels que « Wannabe », « If You Can’t Dance » et « Mama », ainsi que les favoris des fans et des coupes profondes comme « Say You’ll Be There » et « 2 Devenez 1.”

Easlea est un ancien rédacteur du Record Collector Magazine, a été responsable du catalogue Motown UK, a travaillé comme consultant pour d’innombrables labels et artistes, reste un DJ actif et a publié plusieurs livres dont Without Frontiers: The Life & Music of Peter Gabriel et Everybody Dance: Chic and the Politics of Disco and, Talent Is An Asset: The Story Of Sparks, entre autres.

M Means Music promet de « prendre certains des albums, artistes et genres musicaux les plus connus, et de les mettre à l’épreuve. Informé, enthousiaste, parfait si vous êtes bien dans votre voyage musical ou si vous débutez, chaque sujet sera soumis au microscope M Means Music pour être rigoureusement testé et noté selon cinq critères stricts.

(1) Moment, où ça s’intègre ?, (2) La musique, à quoi ça ressemble ?, (3) L’art moderne, à quoi ça ressemble ?, (4) : Les membres, qui l’ont fait ?, et (5 ) Mémoire : le temps est-il bon pour lui ?

À propos de son implication dans le podcast, Easlea déclare : « Mon objectif est simple, partager mon amour de longue date pour la musique d’une manière optimiste et inclusive. Je parle en tant qu’admirateur plutôt qu’en tant qu’universitaire, présentant mes propres points de vue ainsi qu’un reportage et un contexte historiques. J’espère que vous apprécierez de vous joindre à moi alors que nous explorons des albums phénoménaux.

Plus tôt ce mois-ci, les Spice Girls ont dévoilé une version démo de leur hit, « L’amant de la dernière fois. » L’édition de luxe augmentée sortira sur un coffret 2CD et Digital eAlbum audio le 29 octobre 2021 via UMC /EMI.

Organisée par les Spice Girls elles-mêmes, l’édition de luxe rassemble l’album original en tête des charts avec certaines de leurs pistes bonus et faces B préférées, ainsi que des enregistrements inédits des archives Virgin. Une collection riche en faits saillants, l’album comprend leurs quatre singles n ° 1 au Royaume-Uni ainsi qu’une variété de remixes.

Écoutez tous les épisodes de M Means Music ici.