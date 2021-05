Le podcast original d’Apple “ The Line ” est un tour de force narratif – .

Il y a trois types de personnes dans ce monde, nous dit le narrateur Dan Taberski dans l’épisode d’ouverture du podcast original d’Apple The Line – une série audio captivante en six parties qui suit l’histoire de l’US Navy SEAL Eddie Gallagher, accusé de guerre. crimes en 2018. C’est une série de podcasts à laquelle j’ai initialement résisté, ou plutôt passé sous silence, pensant que c’était une chose, jusqu’à ce que je réalise que c’était quelque chose de complètement différent. Et que cela me ferait courir avec manie à travers chaque épisode directement jusqu’à la finale, qui arrive mardi, et promet des rebondissements majeurs, selon Taberski.

Mais je prends de l’avance sur moi-même. Il y a supposément trois types de personnes dans le monde, dit-il aux auditeurs de The Line: les moutons, les loups et les chiens de berger. C’est, nous dit-on, une philosophie de base des SEALs, ces super-soldats captifs, durs, intenses, que nous connaissons principalement des films et des comptes rendus de presse liés à un exploit audacieux, comme le raid de 2011 au cours duquel un groupe de Les SEALs ont finalement retrouvé et tué Oussama Ben Laden. Ou quand ils sont accusés d’avoir fait quelque chose de terrible, comme dans le cas de Gallagher. «Les moutons, c’est moi, et probablement vous», explique Taberski. «Des gens ordinaires, vivant simplement nos vies. Les loups, ce sont les méchants. Qui ne veut rien de plus que de nous tuer des moutons. Et puis il y a les chiens de berger. Les chiens de berger aiment aussi tuer. Mais ils aiment tuer les loups, afin de protéger les moutons. «Les chiens de berger sont un peu effrayants, un peu agressifs», poursuit Taberski. «Mais ils sont honorables. Et nécessaire. Et ainsi commence notre voyage fascinant dans le terrier du lapin de la culture guerrière, sous la forme d’un podcast qui tente de comprendre et de s’attaquer aux implications de ce que signifie transformer les hommes en quelque chose d’encore plus effrayant que les tueurs. À savoir, le genre de guerriers qui ne quittent jamais au service de la mission, et qui ne s’arrêtent jamais, jamais. Même si cela signifie aller et venir, eh bien, «The Line».

Top Deal du jour Le Fire TV Stick 4K est en vente à un prix inférieur à celui du Fire TV Stick de milieu de gamme – ne le manquez pas! Prix ​​courant: 49,99 $ Prix: 37,99 $ Vous économisez: 12,00 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Voici ce que je veux dire quand je dis que j’ai initialement résisté au podcast. Comme beaucoup d’entre vous, j’étais au courant de l’histoire de Gallagher à la périphérie, par le biais de comptes rendus d’actualité datant d’il y a quelques années, qui donnaient à l’ensemble un aspect simple. Navy SEAL est accusé d’une litanie d’infractions. Quelqu’un dit qu’il y a une vidéo le montrant en train de poignarder un prisonnier? Oui, cela me semble être un crime de guerre. De même, les récits de la culture pop le long de ces lignes dans les films et autres ont tendance à sembler assez prévisibles. Heureusement, cependant, il n’y avait pas de fromage “Vous ne pouvez pas gérer la vérité!” pablum dans ce podcast original d’Apple. C’est, en fait, beaucoup plus un tour de force de la narration narrative, du genre qui pourrait même vous laisser complètement perplexe et ne pas savoir quoi penser à la fin. C’est en fait ce que Taberski m’a dit lors d’une conversation téléphonique cette semaine, c’est ce qu’il aime voir dans les réactions des médias sociaux au podcast.

Parce que cela signifie que les gens réfléchissent et que les gens sont aux prises avec la complexité du brouillard de la guerre. Et lâcher un claptrap idiot sur les bons et les méchants, le bien et le mal, et une ligne claire et facilement définissable qui délimite tout.

Je ne saurais trop insister sur ce point – le podcast était suffisamment puissant pour m’accrocher et retenir mon attention au même degré que l’une des séries télévisées les plus fortes que vous puissiez pointer en ce moment, ce qui m’a surpris. Cela m’a également surpris d’apprendre qu’il n’y a qu’environ 2500 SEAL. Il y a des lycées avec un plus grand nombre d’étudiants que cela, et avec moins de théâtre, pour démarrer.

«F – k ça, je suis un f – ng lion», a déclaré l’un des SEAL à Taberski à un moment donné pendant le podcast, en relation avec cette maxime sur les trois types de personnes dans le monde. «Je chasse les loups. Je n’attends pas que les loups me chassent. Et de temps en temps, je mangerai un chien de berger et un agneau, si ça me gêne… »

Et puis il ralentit, s’interrompt.

«… C’était ma mentalité, et j’essaie de l’adoucir.»

Taberski passe également du temps, bien avant de se concentrer sur Gallagher et son action, en expliquant comment les soldats deviennent des SEAL en premier lieu. Il détaille le programme intense et exténuant de la «semaine de l’enfer» auquel ils sont soumis, qui est vraiment conçu pour faire une chose: faire dire au plus grand nombre possible: «Au diable avec ça», puis sonner la cloche au centre de camp, et quittez. Car contrairement à ce que vous pourriez penser, les personnes en charge de la recherche d’hommes pour devenir SEAL ne recherchent pas forcément le plus rapide, le plus fort, le plus dur, le plus méchant, le plus intelligent… ou tout autre adjectif que vous voulez choisir. Quand vous en revenez à l’essentiel, explique The Line aux auditeurs, les SEAL recherchent des gars qui ne vont tout simplement pas cesser de fumer ou de s’arrêter.

Le podcast effectue ensuite une expérience de réflexion fascinante, dans laquelle il mêle l’introduction précédente à une question sur, encore une fois, «The Line». Où est la ligne, en temps de guerre? Où devrait-il être? Gallagher aurait assassiné un prisonnier de l’Etat islamique. Les gens ont finalement commencé à demander, d’accord, attendez. N’est-ce pas ce pour quoi il a été envoyé là-bas? L’un des principaux objectifs d’un SEAL est de tuer littéralement d’autres personnes – alors disons-nous vraiment que tuer une personne de cette façon est cool, mais cette autre façon est un crime de guerre? Quelles différences cela fait-il si le meurtre a eu lieu sur ou en dehors du champ de bataille (je pose des questions rhétoriques, bien sûr, pour souligner la conversation que ce podcast essaie de vous amener à avoir avec vous-même). Cela entre également dans un domaine qu’un SEAL a décrit ainsi dans le podcast: Taberski l’a pressé, tout en reconnaissant tous ces points ci-dessus, de savoir s’il devrait même y avoir une ligne, et que les SEAL ne devraient pas simplement être en mesure de faire ce qu’ils veux faire parce que c’est une guerre, non? Le SEAL concède ce point, mais seulement juste. D’accord, d’accord, il devrait y avoir une ligne, mais ce devrait être une «ligne sinueuse».

C’est vraiment un truc qui fait réfléchir. Et si c’est le genre de chose qu’Apple a en tête pour ses efforts de podcast originaux, quelque chose que le fabricant d’iPhone veut faire pour rivaliser de plus en plus avec des rivaux de podcast comme Spotify, alors inscrivez-moi. The Line, en passant, est censé être un semi-compagnon à une prochaine série documentaire Apple TV + en quatre parties du même nom, qui racontera la même histoire sur Gallagher mais sous des angles différents. Taberski m’a dit que les deux projets partagent des rapports, mais qu’ils sont censés être deux éléments autonomes. Si vous avez regardé et aimé le podcast, vous voudrez peut-être consulter la série documentaire cet automne sur Apple TV +, car cela ajoutera plus à l’histoire.

Extrait de la description officielle d’Apple de la version podcast de The Line, qui provient de Jigsaw Productions: «Le podcast original immersif d’Apple TV + utilise des rapports d’enquête exclusifs, des entretiens individuels avec Gallagher et sa femme, et un accès extraordinaire à plus de 50 anciens et anciens. des opérateurs spéciaux, donnant aux auditeurs une compréhension interne du bilan psychologique des militaires impliqués dans une guerre incessante, de la culture secrète des unités d’opérations spéciales les plus élitistes de l’armée et de la lutte pour la justice dans le brouillard de la guerre.

Source de l’image: Apple

Nous devrions ajouter que cela survient également alors qu’Apple se prépare à lancer son jeu de podcast global à 11 à partir de ce mois-ci. Apple déploie un niveau d’abonnement à son application Podcasts gratuite jusqu’ici, qui, selon l’annonce officielle de la société, permettra aux auditeurs de «souscrire à des abonnements premium qui incluent une variété d’avantages organisés par les créateurs, tels que l’écoute sans publicité, l’accès à des contenu et accès anticipé ou exclusif à de nouvelles séries. Les auditeurs pourront profiter d’abonnements premium de voix indépendantes et de studios de premier plan, notamment Tenderfoot TV, Pushkin Industries, Radiotopia de PRX et QCODE, aux principales marques de médias et de divertissement, notamment NPR, The Los Angeles Times, ., Sony Music Entertainment , et beaucoup plus.”

Également lié à cet effort, Apple a commencé à créer ses propres podcasts, comme The Line, ainsi qu’un prochain podcast qui racontera l’histoire de Siegfried & Roy, les artistes germano-américains extravagants dont les spectacles de Las Vegas présentent de la magie et des tigres. À ce stade, cependant, je vous l’avoue: The Line n’a toujours pas cessé de résonner avec moi. Taberski est un intervieweur fantastique et possède le type rare de magie journalistique qui permet aux guerriers SEAL de se sentir suffisamment à l’aise avec lui pour s’ouvrir. Et même pleurer.

«Ils me manquent tellement», a déclaré l’un des SEAL à Taberski à un moment donné, entre les larmes. “Oui. Ils me manquent juste. C’étaient mes frères. Et putain, mec. Nous avons fait des trucs incroyables ensemble. C’est pourquoi je ne veux pas aller aux funérailles. Je choisis de penser à eux comme (si) ils sont toujours là. “

Le dernier épisode de The Line sera disponible dans l’application Apple Podcasts le mardi 4 mai.

Top Deal du jour La plus grande vente d’appareils Amazon de 2021 est ici – vous ne croirez pas ces offres folles! Prix: 14,99 $ – 279,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.