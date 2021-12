Le podcast Spotify de Meghan et Harry est introuvable un an après le premier épisode | Royale | Des nouvelles

Prince Harry et Meghan: un expert partage la date de la «réconciliation»

Le prince Harry et Meghan Markle ont connu une année mouvementée, avec notamment leur interview avec Oprah Winfrey, l’arrivée de leur deuxième enfant Lilibet et la mort du prince Philip. Aujourd’hui, le 29 décembre, cela fait un an que les Sussex ont sorti le premier épisode de leur podcast Archewell Audio. Après l’annonce que la famille royale avait signé un accord de 18 millions de livres sterling avec le géant du streaming Spotify, on attendait beaucoup de Meghan et Harry. Ils ont produit un épisode de 35 minutes, faisant appel à des visages célèbres, dont Sir Elton John et James Corden, pour discuter de la façon dont ils avaient géré la pandémie et de leurs propres espoirs pour l’avenir.

Archie a également fait une brève apparition, souhaitant aux auditeurs une «bonne année» avec Harry et Meghan en riant comme il le faisait.

Pourtant, depuis lors, ils n’ont pas produit une autre minute de contenu.

Selon The Sun, ils ont gagné jusqu’à présent 486 000 £ par minute pour leur travail. D’autres ont suggéré, cependant, que Spotify n’aurait presque certainement pas payé la totalité des frais à l’avance, mais plutôt une petite avance.

Harry et Meghan ont également signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix. L’expert royal Russell Myers, cependant, a averti que les géants du streaming voudront leur « livre de chair » à un moment donné.

Le podcast de Meghan et Harry est introuvable un an après la sortie du premier épisode.

Archie a fait une apparition surprise dans le seul épisode de la capsule à ce jour.

S’exprimant en janvier, M. Myers a déclaré: « Ils veulent essayer de déterminer où se situe l’avenir de Harry et Meghan et s’il s’agit de continuer ce mastodonte de s’inscrire à des projets avec ces grandes entreprises qui voudront sans doute leur livre de chair à la fin de celui-ci.

«Je ne pense pas qu’ils donneront simplement des dizaines de millions de livres à Harry et Meghan pour simplement produire des podcasts comme ils l’ont fait dans l’épisode pilote que nous avons entendu récemment.

« Aussi agréable que ce soit, je ne pense pas que cela ouvre de nouveaux horizons.

L'emploi du temps chargé de Meghan et Harry a été présenté comme une explication possible.

«Et certainement l’argent qui est donné à Harry et Meghan, ils voudront probablement qu’ils fassent quelque chose d’un peu plus charnu.

« Et si cela les impliquait de montrer leur vie en Californie ou si cela les impliquait de faire des projets historiques sur la famille royale ou de parler de leur position avant le Megxit… »

Les Sussex ont embauché la productrice de podcast vétéran Rebecca Sanaes comme chef de l’audio en août, avec des projets passionnants qui seraient en préparation.

Une source de Spotify a récemment déclaré au Sun : « Spotify était ravi quand ils ont signé le couple, mais le manque de contenu les a mystifiés.

L'expert royal Russell Myers a déclaré que les géants du streaming voudront leur « livre de chair » à un moment donné.

« D’autant plus qu’ils semblent n’avoir aucun problème à produire du contenu pour d’autres plateformes. »

L’avocat des médias Ian Penman, spécialisé dans les contrats de streaming musical, a récemment déclaré à Express.co.uk que Spotify avait peut-être surestimé la popularité de Meghan et Harry.

Il a déclaré: « Ce ne serait pas une hypothèse injuste que leur popularité n’était peut-être pas aussi grande qu’eux-mêmes ou que Spotify l’avaient d’abord ressenti.

« Je pense que vous pourriez tirer la conclusion que si [Spotify] n’ont pas exercé l’option sur le prochain épisode du podcast, alors peut-être qu’ils n’avaient pas la popularité que Meghan et Harry attendaient ou que Spotify prévoyait.

On ne sait pas encore si et quand le prochain épisode sortira.

M. Penman a souligné que Spotify n’aurait pas perdu la partie si l’accord ne s’était pas déroulé comme prévu.

Il a expliqué que lorsque les musiciens signent de gros contrats, ils ne reçoivent pas tout l’argent auquel ils ont droit le premier jour.

Il a déclaré: « Quand ils parlent d’un accord de podcast Spotify de 18 millions de livres sterling, cela signifie probablement qu’ils ont signé leur premier produit, dans ce cas un podcast – ils ont alors de nombreuses options pour d’autres produits. »

Il a ajouté : « Si toutes ces options sont exercées et que nous ne savons pas à combien de podcasts cela se rapporte, il se peut que l’argent total dépensé par Spotify soit de 18 millions de livres sterling.

« Alors, ont-ils perdu de l’argent aujourd’hui ? Probablement, pas un centime.

Le manque de contenu pourrait s’expliquer par les horaires chargés de Meghan et Harry.

En plus d’élever leur deuxième enfant, l’interview d’Oprah Winfrey et divers autres engagements, Meghan a publié le livre pour enfants « The Bench », tandis que Harry est devenu responsable de l’impact de la start-up de santé mentale « BetterUp », selon Mercury News.

On ne sait pas encore quand le prochain épisode de podcast de Meghan et Harry sera publié, voire pas du tout.