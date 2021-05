Le podium à Monaco est une sensation cool

Le pilote McLaren Lando Norris a déclaré que monter sur le podium pour la première fois au Grand Prix de Monaco était une «sensation de fraîcheur».

Norris était déjà monté deux fois sur le podium dans sa carrière en Formule 1 et en a ajouté un troisième à sa collection avec une conduite calme dans une course quelque peu processionnelle.

Le Britannique s’est qualifié cinquième, mais Charles Leclerc étant incapable de prendre le départ, il a terminé le premier tour en prenant une place en P4.

Valtteri Bottas a ensuite souffert d’un problème lors de son arrêt au stand et a été contraint de prendre sa retraite, promouvant Norris au troisième rang, le joueur de 21 ans devant alors repousser un défi tardif d’un Sergio Perez en charge afin de garantir le résultat et de se déplacer. jusqu’à la troisième place du championnat des pilotes.

«C’est une sensation cool», a déclaré Norris. «Vous ne savez pas à quel point c’est cool jusqu’à ce que vous y soyez réellement, c’est incroyable.

«C’est une course longue et effrénée, surtout avec Perez dans les derniers tours.

«Je sais que vous pouvez défendre relativement facilement à Monaco, mais il y a toujours cette pression et le voir dans mes rétroviseurs à chaque fois que je passe au coin de la rue est un peu stressant.

«Nous étions là, vous savez, je suivais le premier relais. Le deuxième relais, nous avons eu un peu plus de mal avec le pneu le plus dur, mais nous avons eu un bon rythme tout le week-end et cela a payé aujourd’hui.