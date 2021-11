Le podium de Fernando Alonso au Qatar est le résultat que mérite son retour en F1

Pour comprendre à quel point le paysage de la Formule 1 a changé depuis le dernier podium de Fernando Alonso devant le Qatar, il suffit de regarder les deux pilotes qui ont terminé devant lui dans la course de dimanche.

De retour en Hongrie en juillet 2014, Lewis Hamilton n’était encore qu’une merveille en ce qui concerne les championnats du monde, laissant toujours son style à l’étroit par Nico Rosberg lors de sa deuxième saison en tant que pilote Mercedes et luttant toujours contre le soupçon que son vaste talent pourrait finalement s’avérer gaspillé .

Maintenant, après avoir converti sa 102e pole position en sa 102e victoire en Grand Prix avec une autre performance inégalée au Qatar, il a l’assurance d’être statistiquement le plus grand pilote de l’histoire de la F1 avec un espoir de plus en plus réaliste d’obtenir un huitième titre à peine croyable dans le prochain semaines.

Un peu plus loin à la droite d’Alonso sur le podium de Losail se classe deuxième Max Verstappen, qui s’est à peine inscrit sur le radar de la F1 il y a sept ans à Budapest, n’avait même pas encore conduit de voiture de F1 et était encore à trois semaines d’être signé par Toro Rosso en tant que plus jeune débutant du sport à partir de 2015.

Le garçon prodige est depuis devenu un homme, menant Red Bull-Honda à une distance touchante du titre et à 24 ans – le même âge qu’Alonso lorsqu’il est devenu le plus jeune champion du monde en 2005 – Verstappen n’a déjà que 13 victoires derrière. le décompte personnel de l’Espagnol de 32.

Vous vous sentez déjà vieux ?

Un pour le scrapbook #F1 : Un podium Hamilton-Verstappen-Alonso 🤩#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/mm8DJcZw4J – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 novembre 2021

Pour toutes les turbulences qu’il a rencontrées depuis la Hongrie 2014 – quittant Ferrari pour la cruauté des années McLaren-Honda avant de prendre un congé sabbatique de deux ans quand il s’est lassé de la F1 – il y a un argument à faire celui des 20 pilotes qui ont commencé au Qatar dimanche, Alonso a le moins changé dans l’intervalle.

Et cela, en vérité, n’est en fait pas une mauvaise chose.

Quand l’Espagnol revient avec le rebaptisé Alpin L’équipe a été annoncée à l’été 2020, beaucoup – avec des souvenirs du retour misérable du grand Michael Schumacher en Mercedes encore frais à l’esprit – ont exprimé des doutes quant à la signature d’un pilote approchant de son 40e anniversaire qui avait passé deux saisons hors du sport.

Pourtant, presque dès le début de 2021, il a démontré qu’il n’avait rien perdu de ses anciennes compétences, de son engagement et de son jugement, son brillant début de course de sprint à Silverstone et sa défense solide contre Hamilton en Hongrie – qui a effectivement remporté la course pour son coéquipier. Esteban Ocon – signes certains d’un conducteur opérant à ou près de son apogée au milieu de l’été.

Alors que certains de ses rivaux du milieu à la fin des années 2000 et du début des années 2010 trébuchent et trébuchent vers la retraite et perdent leur éclat à chaque course qui passe, Alonso n’a jamais montré le moindre signe de déclin et n’a jamais laissé ses normes chuter.

À bien des égards, plus que les victoires et les défis pour le titre contre vents et marées, cela représente sa plus grande réussite.

Alors que sa première saison à Enstone touchait à sa fin, toute sa campagne de retour semblait manquer, comme toujours avec Alonso, était un résultat de signature – jusqu’à maintenant.

Relevant clairement le défi de Losail, où la collection fluide de virages à moyenne et haute vitesse a récompensé les trois agrafes de son style de conduite, le tour d’Alonso pour la P5 en qualifications était à moins de deux dixièmes de la Mercedes de Valtteri Bottas, avec des pénalités de grille pour Bottas et Verstappen pour infractions au drapeau jaune le propulsant en P3.

Le sens de l’opportunité était évident sur la grille dans ses yeux intenses, légèrement enfoncés par le temps et seulement augmentés par l’utilisation de masques faciaux et les visières claires des courses de nuit.

Alonso a admis plus tard qu’il était déçu de ne pas prendre la tête dans le premier virage, ayant démarré avec des pneus tendres sur le côté propre de la piste directement derrière la Mercedes moyennement chaussée de Hamilton, mais son passage énergique devant Pierre Gasly pour la P2 dans le premier tour a révélé un refus de laisser passer cette chance.

Et après avoir succombé au rythme plus élevé, presque surnaturel de Verstappen dès le 5e tour, son attention s’est rapidement tournée vers les récupérations de Bottas et le deuxième Red Bull de Sergio Perez, les principales menaces pour sa place sur le podium.

« Dites à Esteban de se défendre comme un lion », a déclaré Alonso – déterminé à soigner les pneus durs qu’il a montés au 23e tour sur 57 jusqu’à la fin – a déclaré à la radio de l’équipe au 45e tour, suppliant son coéquipier de rembourser sa faveur à la Hongrie. contre Perez à deux arrêts dans ce qui est devenu un partenariat étonnamment productif entre deux des personnalités les plus historiquement abrasives de la grille.

Le fait que les trois stratégies suggérées par Pirelli pour la course étaient toutes à deux arrêts était peut-être une indication qu’une stratégie à un seul arrêt au Qatar devait être découragée et la rafale de crevaisons à l’avant gauche pour Bottas et, plus pertinemment, les autres coureurs doux-durs Lando Norris, George Russell et Nicholas Latifi ont causé des inquiétudes sur le mur des stands alpin.

Instruit par radio d’éviter les bordures à grande vitesse sur un circuit où, tout comme l’utilisation des bordures du Red Bull Ring en Autriche est critique pour le temps au tour, Alonso a fait face à la possibilité très réelle que tout son travail acharné ne s’élève à nouveau à rien alors que Perez a fermé le écart.

Mais l’activation de la Virtual Safety Car pour dégager la Williams abandonnée de Latifi à trois tours de l’arrivée a soulagé la tension à la fois de la situation de course et des pneus d’Alonso de 34 tours.

Podio 98 ya está en casa . Perdon por el retraso Podium 98e est déjà à la maison. Désolé pour le retard 😁#qatar #f1 #alpine #podio pic.twitter.com/3sVsPt2dOH – Fernando Alonso (@alo_oficial) 21 novembre 2021

Après tout ce qu’il a accompli au fil des ans, vous vous attendiez à moitié à ce qu’Alonso soit légèrement dédaigneux quant à l’importance du résultat, suggérant peut-être qu’un autre podium ne changerait pas exactement sa vie après le 97 qu’il avait déjà connu.

Pourtant, ses commentaires après la course étaient ceux d’un pilote qui avait enfin trouvé la confirmation qu’il recherchait, quelqu’un qui est revenu en F1 une figure plus mature, humble et enthousiaste avec une grande volonté de construire quelque chose de significatif et de faire sa marque une fois Suite.

La capacité d’Alpine à profiter du moment qu’ils attendaient – ​​la réinitialisation des règles de l’année prochaine – contribuera dans une certaine mesure à décider quel type d’impact Alonso peut avoir, mais pour l’instant, il semble approprié de lui laisser le dernier mot.

« Honnêtement, après sept ans d’attente pour un podium, c’était parfois difficile », a déclaré Alonso sur le site officiel de la F1.

« Vous montez et descendez dans votre carrière et vous devez suivre le rythme, ne jamais abandonner et faire preuve de détermination, de dévouement au sport parce que vous consacrez votre vie à la Formule 1, à vous entraîner et à vous préparer pour la prochaine course.

« Peu importe si vous êtes 11e, si vous êtes 15e ou éventuellement quand vous pouvez vous battre pour un podium comme aujourd’hui. J’adore la course et ce podium signifie beaucoup.

« Ce podium, c’est exactement ce que j’essayais de découvrir dans ce retour, le sentiment d’être à nouveau compétitif, le champagne – et aussi la préparation pour 2022. »