Valtteri Bottas a déclaré qu’il n’était qu’à un tour ou deux d’un arrêt au stand qui aurait pu lui apporter un podium du Grand Prix du Qatar plutôt qu’un abandon.

L’avant-dernière journée de course du Finlandais pour Mercedes a mal commencé et ne s’est pas améliorée, car elle a commencé par un rendez-vous devant les commissaires sportifs et une pénalité conséquente de trois places sur la grille pour avoir été reconnu coupable d’avoir ignoré les drapeaux jaunes en qualifications.

Alignant sixième sur la grille, Bottas a perdu des places sur la ligne et a abandonné le top 10, mais il se battait pour remonter l’ordre et flairer un podium via une stratégie à un arrêt lorsqu’il a subi une crevaison à l’avant gauche au 33e tour. de 57.

Il semblait que le joueur de 32 ans pourrait se retrouver coincé dans le gravier à un moment donné alors qu’il faisait carrière hors piste, mais il est revenu aux stands et a également fait changer son aileron avant.

TOUR 33/57 Crevaison pour Valtteri Bottas ! Il retombe sur le terrain depuis P3 alors qu'il essaie de revenir aux stands

Cependant, à ce moment-là, tout espoir de terminer parmi les trois premiers avait disparu et 15 tours plus tard, Bottas a été appelé par l’équipe pour abandonner la voiture, déclarant ensuite : « Je pense qu’elle était trop endommagée – je voulais juste ne pas la casser encore plus. «

Alors que Fernando Alonso effectuait un travail stratégique unique pour terminer troisième derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen, Bottas a estimé qu’il aurait pu faire de même s’il avait pu atteindre le point prévu pour un seul changement de pneu.

« Nous savions que nous poussions cela à la limite », a déclaré Bottas aux journalistes par la suite.

« Mais tout d’un coup, j’ai crevé sans aucune vibration auparavant, sans aucune perte d’adhérence, donc c’était assez étrange.

« Nous nous sommes sentis à l’aise – du moins pour moi, tout se passait normalement et c’était la meilleure opportunité pour nous de monter sur le podium. Je pense que si nous nous étions arrêtés un ou deux tours plus tard, je serais maintenant sur le podium, donc je suppose que ce n’est pas de chance. Pas la première fois, pour être honnête.

Bottas a également expliqué pourquoi il avait pris un mauvais départ un jour où, avec Verstappen et Sergio Perez terminant deuxième et quatrième, Mercedes avait son avance au championnat des constructeurs réduite à cinq points par Red Bull.

« Je pense que l’un des problèmes était de faire monter la température dans les pneus médium lors du tour de formation, puis d’être du côté sale (de la grille) », a déclaré Bottas.

« J’avais juste une très faible adhérence dans le premier tour, y compris le départ lui-même, juste un patinage des roues, donc c’était assez délicat. Les premiers virages étaient à peu près comme sur la glace.

« Mis à part le mauvais premier tour avec une mauvaise adhérence, tout se passait bien. C’est toujours délicat quand il y a un petit train DRS. C’était le problème, mais quand les choses ont commencé à se répandre un peu plus, je pouvais commencer à progresser et en fait, le rythme était plutôt bon et je pouvais aller assez longtemps dans le premier relais.