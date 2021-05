Le podium espagnol sera “ très difficile ” pour Ferrari

Malgré son départ en P4 sur la grille du GP d’Espagne, Charles Leclerc affirme que monter sur le podium dimanche sera «très difficile».

Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz ont réalisé la meilleure performance de qualification de Ferrari de cette saison, terminant respectivement quatrième et sixième lors des qualifications de samedi.

Mais avec deux pilotes Mercedes et un Red Bull devant le pilote monégasque, Leclerc concède qu’une place dans le top trois est peut-être une position de trop.

Au lieu de cela, l’objectif est de finir devant McLaren.

L’équipe Woking est le principal rival de Ferrari dans la lutte pour le meilleur des autres dans le championnat des constructeurs avec McLaren 11 points d’avance sur Ferrari.

Daniel Ricciardo et Lando Norris s’aligneront septième et neuvième sur le Circuit de Catalunya.

Mais si Ferrari a surqualifié McLaren dans les trois courses d’ouverture cette saison, c’est Norris qui a obtenu le meilleur résultat dimanche.

«Tout est possible, mais de façon réaliste, je pense que ce sera très difficile», a déclaré Leclerc à propos de la possibilité de monter sur le podium.

«Dans des conditions normales, je ne pense pas que nous puissions conserver cette troisième place au cas où nous y arriverions à un moment donné.

“Le but est d’extraire le maximum de la voiture, et si la troisième est le mieux que nous pouvons faire, nous pouvons être troisième, mais je pense que le plus important est que nous essayons de marquer avec les deux voitures autant de points que possible.”

Il a ajouté: «Nous sommes devant les deux McLaren qui sont nos principaux concurrents cette année et c’est un combat important.

«Nous devons essayer de gagner autant de points que possible.»

Sainz estime que le résultat de Ferrari dépendra de sa capacité à gérer les pneus moyens après avoir eu du mal avec cela lors de la manche précédente au Portugal.

“Nous avons un peu de déficit en course, en termes de gestion des pneus, nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être”, a déclaré l’Espagnol.

«À Portimao, nous avons beaucoup lutté et nous avons vu vendredi, encore une fois, que nous n’avons pas le meilleur rythme de course ou la dégradation des pneus.

«Mais, en même temps, si nous prenons un bon départ et exécutons bien la stratégie, je pense toujours que nous pouvons finir devant les autres.»

