“Le podium nous aidera à avoir un bon Indianapolis 500”

16/05/2021 à 11:12 CEST

Alex Palou, pilote espagnol de l’équipe IndyCar Chip Ganassi Racing, terminé troisième le Grand Prix d’Indianapolis, cinquième course de la saison, et a assuré que c’est un résultat qui va “aider l’équipe” et lui-même à “avoir un bon 500 Miles Indianapolis”, qui se jouera le 30 mai.

“La course était assez excitante, nous n’avions plus de nouveaux pneus tendres à la fin et il l’a fait un peu difficile. Mais nous avons enduré. C’est un bon podium, beaucoup de points et ça va aider toute l’équipe et moi personnellement à avoir un bon 500 milles d’Indianapolis; J’ai vraiment hâte d’y être », a analysé le Catalan.

“Ce fut un très bon week-end car nous avons commencé avec un peu moins gratuit en raison de problèmes techniques et du fait que nous avons pu bien récupérer. Pour le classement, nous avons pu entrer parmi les six plus rapides, ce qui était super bien », a commenté un Palou qui avec ce résultat est placé deuxième du classement pilotes derrière son partenaire, le Néo-Zélandais Scott Dixon, actuel champion et détenteur de six titres.

La sixième manche de l’épreuve est marquée en rouge sur le calendrier pour un Palou qui espère faire du bon travail dans l’Indianapolis 500, qui se déroulera le dernier dimanche de mai dans la configuration ovale du circuit. En cas de victoire, ce serait le premier espagnol à y parvenir dans ses 105 éditions.