Le poème de Tupac Shakur à GF à vendre, inspiration pour «All Eyez On Me»

Tupac Shakur a écrit un poème d’amour à l’une de ses anciennes petites amies à l’époque… il semble avoir inspiré l’un de ses grands succès… et maintenant il peut être le vôtre si le prix est juste !

Les gens de Moments dans le temps colportent un poème manuscrit Tupac écrit à une ancienne flamme nommée Simi … l’histoire raconte que ce morceau de l’histoire de Tupac a inspiré son célèbre « All Eyez on Me ».

Le poème s’intitule « All Eye Was Lookin 4 » … et il est en vente pour 95 000 $ … ce n’est donc pas un cadeau de vacances bon marché … si vous faites toujours vos achats de vacances.

La maison de vente aux enchères dit que le poème, daté du 26 août 1995, s’est retrouvé dans une collection privée… et 26 ans plus tard, il arrive sur le marché.

BTW … « All Eyez On Me » de Tupac est sorti en 1996 … donc tout est en piste.

Comme vous le voyez… Tupac a fait bon usage de ses talents de rimeur dans le poème… racontant comment il est tombé amoureux de Simi et la direction qu’il espérait que leur relation irait.

Ce n’est pas la première fois que Tupac ouvre son cœur sur le papier … comme nous l’avons signalé, il a écrit quelques lettres d’amour torrides à l’adolescence, et une fois avoué pourquoi il a largué Madone.