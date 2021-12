Le poids croissant des crypto-monnaies nous oblige à réinventer la banque traditionnelle

12/12/2021 à 09:09 CET

Eduardo Lopez Alonso

Crypto-monnaies et le la blockchain est devenue une « vraie menace » pour la banque traditionnel tel qu’il est connu actuellement. L’expression est répétée à satiété dans les mensonges qui entourent ce secteur émergent, en proie aux nouvelles fintech (entreprises technologiques du secteur financier), aux « start-ups » et aux investisseurs risqués. La finance décentralisée, appelée Defi ou la possibilité d’effectuer des dépôts bancaires ou de demander des crédits en crypto-monnaies, est l’un des aspects les plus perturbateurs du secteur financier actuel et sera au centre d’une grande partie des débats de la Convention européenne de la blockchain (EBC) qui a lieu cette semaine à Barcelone. Victoria Gago, co-fondatrice de cette réunion désormais virtuelle, décrit une série de changements qui ont affecté le monde connu jusqu’à il y a quelques années et envisage moins d’intermédiaires que jamais entre les mains du téléphone mobile. L’EBC a déjà réalisé 2 500 enregistrements, les crypto-monnaies se sont installées dans l’imaginaire collectif et beaucoup font face à des risques d’investissement dans l’espoir de réévaluations à deux chiffres dans un court laps de temps. Au total, 130 intervenants discuteront des principaux sujets d’actualité autour de la technologie Blockchain. Face à cela, les banques espagnoles restent relativement à l’écart. Les institutions financières espagnoles attendent une réglementation européenne qui clarifie le cadre juridique autour des crypto-monnaies, mais elles travaillent depuis des années sur leurs feuilles de route pour s’adapter rapidement à la demande des clients. Les banques étudient sérieusement la mise en œuvre de services de trading de crypto-monnaie en tant qu’instrument financier plus rentable, mais destiné uniquement aux clients ouverts à des investissements à plus haut risque.

« Le secteur Blockchain est actuellement dans un boom incroyable », explique Gago, qui donne en exemple le pari des sociétés d’investissement : « Au cours des neuf premiers mois de 2021, l’investissement en capital-risque dans Blockchain et crypto a atteint le 15 000 millions de dollars, 384 % de plus que le total de 3 100 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2020 », explique Gago. Il rappelle comment les grandes entreprises ont inclus l’investissement dans les crypto-monnaies dans leur bilan comme un moyen de plus de renforcer leur politique financière. L’un des cas emblématiques c’est celui de Tesla.

Mais dans le contexte de cette euphorie pour les crypto-monnaies, notamment chez les plus jeunes et ceux avides de rendements élevés, le prix du bitcoin a faibli. La crypto-monnaie la plus importante, un tiers de la capitalisation mondiale avec environ 800 milliards de dollars, a été dévalué d’environ 38 % depuis début novembre et un peu plus depuis le maximum historique de 60 748,18 euros. Les experts attribuent cet effondrement aux limitations du minage (création de crypto-monnaies via un processus informatisé) imposées en Chine, qui contrôlait 70% de la génération de crypto-monnaies dans le monde.

Malgré les hauts et les bas des prix, les crypto-monnaies sont là pour rester et les instruments financiers actuels s’adapteront rapidement à leur utilisation complémentaire chez les investisseurs plus risqués. Banco Santander est l’une des entités les plus avancées dans ce domaine. Le cas échéant, ils mettent à disposition des clients des produits listés liés aux fluctuations du prix des crypto-monnaies (ETP : produits négociés en bourse). Les ETP permettent de s’exposer au prix des principales crypto-monnaies, parmi de nombreux autres actifs. S’agissant de produits complexes et très volatiles, leur contractualisation impose au client le strict respect des conditions imposées par la réglementation en vigueur. Banco Santander n’émet pas de recommandations sur ces produits, qui ne sont proposés qu’à la demande du client.

La désintermédiation accélérée du secteur financier est un fait. Le cabinet de conseil McKinsey veille à ce que les fintech et les prestataires de services financiers spécialisés dans les paiements, le financement à la consommation ou la gestion de patrimoine concentrent la rentabilité du secteur. Ces entreprises représentent 50 % de l’augmentation des capitalisation boursière. Selon McKinsey, dans seulement 18 à 24 mois « qui sera le institutions de premier plan dans le prochain cycle économique. »

Dans le cadre de cet essor des monnaies numériques, Visa a annoncé cette semaine le lancement d’un service de conseil spécifique en crypto-monnaie. le monnaies numériques Ils sont, selon Visa, « fondamentaux » à la fois pour les institutions financières qui souhaitent attirer ou fidéliser les clients avec des solutions cryptographiques et pour les « commerçants » qui cherchent à approfondir ces nouveaux moyens de paiement. »

Changer de banque

Selon Visa, « les consommateurs sont prêts à changer de banque pour une banque qui propose des produits liés à la crypto-monnaie ». Selon leurs enquêtes, 40% des propriétaires de crypto-monnaie déclarent que l’année prochaine, ils sont susceptibles ou très susceptibles de changer de banque principale pour une autre qui propose des produits liés aux devises numériques. Après l’arpentage 6 000 décideurs financiers Dans les entreprises, Visa a déterminé que le boom de l’utilisation des crypto-monnaies s’est consolidé et qu’il y a une idée que les crypto-monnaies vont configurer le système financier du futur.

Le support des crypto-monnaies est plus important dans les pays émergents, mais en Espagne, l’impact des crypto-monnaies est plus pertinent qu’on ne le pense. Selon Coinbase, l’une des principales plateformes de trading de devises numériques, 80% des Espagnols connaissent déjà le concept de crypto-monnaie. Près de la moitié des Espagnols qui admettent être familiers avec les crypto-monnaies ont possédé ou sont propriétaires de devises numériques. Les sources de Coinbase assurent qu’il existe un « culture générale » de crypto-monnaie « qui se matérialise dans les conversations quotidiennes et dans les plans visant à augmenter les investissements dans cette classe d’actifs ».

Parmi les participants cette semaine à la convention de experts Blockchain comprend le PDG de la Fondation Algorand, Sean Lee; l’auteur du best-seller « The Bitcoin Standard », Saifedean Ammous ; le PDG de Bitstamp, Jean-Baptiste Graftieaux ; le sous-gouverneur de la Banque centrale d’Israël, Andrew Abir ; le secrétaire d’État du ministère allemand des Finances, Jörg Kukies ; directeur de la stratégie du cercle Dante Disparte ; la co-fondatrice de Distrikt, Andra Georgescu ; le PDG de Fireblocks, Michael Shaulov ; la directrice exécutive d’Hyperledger, Daniela Barbosa, et la députée du Parlement européen, Eva Kaili.