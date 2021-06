Le poids croissant du numérique ; Attendez-vous à plus de redditions hors ligne de type API-Thyrocare en ligne

in

Ce n’est peut-être pas encore la nouvelle norme, mais l’acquisition de Thyrocare par API Holdings, à la fin de la semaine dernière, est définitivement un accord historique. API est la société mère de PharmEasy, un écosystème numérique de soins de santé ambulatoires en ligne. Ce n’est pas comme si les entreprises en ligne et hors ligne ne s’achetaient pas les unes les autres. Amazon Inc a repris une infime part de Shoppers ‘Stop il y a quelques années. Et puis Walmart a récupéré Flipkart.

En règle générale, ce sont les entreprises de brique et de mortier qui essaient de s’acheter une présence en ligne. Le conglomérat Tata, par exemple, essaie de créer une super application en s’emparant d’entreprises de commerce électronique ; il a récemment acheté Big Basket. Même s’il ne s’agit pas d’un méga deal comme celui de Walmart-Flipkart, la transaction API-Thyrocare se démarque en ce qu’elle est apparemment la première licorne à racheter une société cotée.

C’est le signe avant-coureur des choses à venir. Les rachats dans le passé, principalement dans l’espace industriel, se sont presque toujours accompagnés d’une forte baisse du cours de l’action de l’acquéreur ; les analystes craignent que la société n’ait besoin de tirer parti pour financer la transaction ou que les bénéfices soient dilués et qu’il faudra des années pour que les synergies se concrétisent. Les investisseurs d’API sont tellement ravis qu’ils ont investi 300 millions de dollars de plus pour l’aider à payer une partie de la facture de 6 000 crores de Rs pour Thyrocare. Il y a à peine deux semaines, PharmEasy était évalué à 1,8 milliard de dollars, le dernier tour de table l’évalue à 4,1 milliards de dollars. Les actions de Thyrocare ont perdu de la valeur après l’annonce.

C’est le genre d’influence dont jouit une bonne entreprise numérique de nos jours. Avec une personne sur deux dans le pays ayant désormais accès à Internet, c’est presque comme si les entreprises de brique et de mortier étaient démodées. Une estimation de 3one4 Capital indique que les revenus d’Internet atteindront 70 milliards de dollars d’ici 2025, sur une valeur de transaction brute de 180 milliards de dollars, tandis que les bénéfices s’élèveraient à 8,5 milliards de dollars. La valeur créée par les start-up indiennes devrait tripler d’ici 2025. À titre de perspective, les revenus d’India Inc au cours de l’exercice 21 (pour un échantillon de près de 2 000 entreprises) étaient d’environ 80 lakh crore, soit environ 1 000 milliards de dollars, tandis que les bénéfices étaient Rs 6,6 crore lakh (ou 88 milliards de dollars).

La numérisation n’est plus simplement une autre option pour de nombreux secteurs traditionnellement hors ligne, la banque par exemple. Mais même une entreprise entièrement en ligne peut vouloir une présence hors ligne. Cette symbiose pourrait voir davantage d’entreprises hors ligne se rendre, principalement parce que les acteurs numériques sont soutenus par des investisseurs aux poches profondes. Dans l’espace de vente au détail, par exemple, les acteurs traditionnels de la brique et du mortier comme le Future Group sont à court d’argent. Arokiaswamy Velumani de Thyrocare a déclaré que l’API était la meilleure offre qu’il ait obtenue en cinq ans et qu’il a reçu quelque 25 offres.

Velumani a peut-être vendu pour des raisons personnelles, non pas parce que son entreprise n’était pas rentable – en fait, elle se portait brillamment bien – mais dans plusieurs secteurs, survivre sans une présence en ligne peut être difficile. API est une autre histoire de démarrage de garage classique, située dans la banlieue de Mumbai à Ghatkopar. Si les hommes d’affaires traditionnels envient son succès, ils doivent apprendre à mettre le consommateur au cœur de l’entreprise. C’est quelque chose qui ne leur vient pas facilement.

