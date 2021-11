Le poids de l’eau et le coût humain du changement climatique

Le documentaire est actuellement projeté au Climate Crisis Film Festival. (Instagram/Neelima Vallangi)

Lors de la troisième visite de Neelima Vallangi au Népal pour un projet d’écriture et de photographie de voyage en 2018, elle a entendu parler des inondations provoquées par les lacs glaciaires et de l’impact du changement climatique sur le peuple népalais.

L’anxiété climatique l’a durement frappée alors qu’elle lisait et faisait des recherches sur les émissions de carbone et le réchauffement climatique. L’écrivaine et photographe indépendante a déclaré à The Indian Express qu’elle n’avait pas assez d’informations sur le changement climatique. Elle craignait qu’il n’y ait aucun moyen pour elle de transmettre ses pensées ou ses angoisses.

Le poids de l’eau, son premier documentaire, tente de saisir comment le changement climatique a affecté la vie quotidienne du peuple népalais. Tourné et coproduit par le documentariste britannique Deej Phillips, le film suit trois histoires qui mettent en lumière trois problèmes dans les trois régions géographiques du Népal. Le documentaire est actuellement projeté au Climate Crisis Film Festival.

Avec l’eau comme thème central, le film se penche sur la vie d’une mère confrontée à des problèmes de santé alors qu’elle marche près de trois heures par jour pour aller chercher de l’eau, une équipe de football combattant un terrain d’entraînement qui est inondé chaque année, et une famille qui a perdu une fille dans des crues éclair.

L’histoire de Kamala fait écho à celle de milliers de femmes népalaises qui marchent pendant des heures pour chercher de l’eau. Un rapport de 2016 du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et de l’Institut népalais de médecine a indiqué que 6% des femmes népalaises souffraient d’un affaiblissement des tissus et des muscles du bassin (prolapsus utérin). Selon les médecins, le mariage précoce, les accouchements multiples en peu de temps et le travail lourd après l’accouchement étaient à l’origine de ces cas de prolapsus utérin.

Bien que le prolapsus utérin ait été déclaré une question de droits humains par la Cour suprême du pays en 2008, un rapport d’Amnesty International a déclaré que le gouvernement n’avait pas abordé la discrimination fondée sur le sexe qui était à l’origine du prolapsus utérin, omettant ainsi de garantir que les femmes népalaises puissent exercer leur droit reproductif et sexuel. droits.

La topographie variée du pays a rendu le Népal vulnérable aux catastrophes climatiques et géologiques telles que les crues éclair, les sécheresses et les glissements de terrain. Des études de la Banque asiatique de développement suggèrent que les événements liés au changement climatique pourraient coûter au Népal près de 10 % de son produit intérieur brut annuel d’ici 2100.

Saisir des histoires sur le changement climatique

S’adressant à The Indian Express, le directeur de la photographie Phillips a déclaré que le film était un instantané de la situation. Il a ajouté qu’ils voulaient rendre justice aux gens, au pays et à l’histoire avec le film.

Lorsque l’équipe de tournage a rencontré la famille de Sanchana, 13 ans, emportée par les inondations de 2019, elle faisait toujours face à la perte.

Philips a dit qu’il faisait attention à ne pas être intimidant. L’équipe faisait revivre le moment à la famille et ramenait un souvenir avec lequel ils essayaient de faire face.

Il a ajouté que c’était un défi.

Vallangi a déclaré que l’équipe avait prévu des projections physiques avec des ONG au Népal. Leur plan initial était de couvrir les quatre régions du Népal : les plaines, les collines, les mi-collines et les zones enneigées. Ils ont demandé un financement et espèrent aller dans l’Himalaya pour le tournage.

Elle a ajouté que les prochains projets seraient autour des lacs glaciaires et des glaciers.

