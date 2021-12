Le poids de Luka Doncic ouvre un autre écart dans les Mavs délavés

L’espace de débat à Dallas s’ouvre à nouveau. Votre meilleur joueur est-il en surpoids, Luka doncic, ou est-ce que c’est à certains moments de ces trois ans et demi qu’il a été là ? Elle n’est pas seulement demandée par ceux qui sont connectés à la franchise, mais aussi par des agents externes.

Tim MacMahon, journaliste pour ESPN, a ouvert l’interdiction en abandonnant ce qui lui avait été divulgué : Luka Doncic J’ai été en surpoids au cours des deux dernières années, prenant à chaque fois 260 livres (117 kilos). Les Mavericks l’ont officiellement mesuré à 230 livres (104 kilos). C’est déjà plus que ce qu’il avait lorsqu’il jouait pour le Real Madrid, bien que l’augmentation du poids de l’ACB à la NBA chez un joueur de ses caractéristiques soit logique pour absorber tous les contacts à qui il doit faire face étant la star. Mais pas tant que ça, bien sûr. Ce commentaire isolé a conduit à un dumping de TNT, au cours de la diffusion nationale aux Etats-Unis des Mavericks-Nets, toutes sortes de commentaires sur la condition physique du Slovène. Reggie Miller, l’un des commentateurs, a assuré qu' »il court beaucoup sur le court », qu' »il a besoin de perdre du poids », que « c’est la fois la plus lourde où je l’ai vu ». Kevin Harlan, le narrateur, a fait allusion au fait qu’il avait déjà joué quelques matchs pour l’équipe cette saison pour dire qu' »ils disent qu’il est brisé, épuisé ».

La saison dernière, il s’est excusé dans le court laps de temps entre saison et saison après être passé à la bulle et à la déconnexion bien méritée que cela nécessitait. C’est l’été exigeant qu’il a également eu avec l’équipe nationale, non seulement parce qu’il a terminé en retard avec les Mavs. Le joueur admet.

« Les gens vont en parler, qu’ils le fassent ou non. Je sais que je dois m’améliorer. J’ai eu un long été. J’ai eu les Jeux olympiques, j’ai pris trois semaines de congé et je me suis détendu un peu, peut-être trop. Juste Je dois me remettre sur la bonne voie », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur la conversation générée.

La pas de chance tout redevient négatif. Les Mavericks comptent deux victoires sur les dix derniers matchs et des situations comme celle-ci, le conditionnement de leur homme le plus pertinent, sont mis sur la table dans le milieu de la franchise même s’ils ne sont pas enragés du moment.

Il est jugé cet été dernier et AS s’est entretenu il y a deux mois avec la personne en charge de la mise en place de Doncic, l’entraîneur Anze Macek. « Brisez les stéréotypes des Américains », a-t-il estimé.

La liste des blessures qui s’accumule, que ce soit à cause de l’accumulation supplémentaire de poids ou parce que son jeu l’oblige simplement à aller au clash avec de nombreux joueurs de force différente, poussez également à supprimer cette discussion. Pour ce dernier c’était douteux en raison de deux problèmes, l’un de la cheville et l’autre du poignet.