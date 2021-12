Le poids de Zion Williamson n’est pas encore préoccupant

Zion Williamson était l’un des meilleurs joueurs de la NBA la saison dernière à seulement 20 ans. Alors qu’il entrait dans sa troisième saison professionnelle cette année, il ne semblait y avoir aucune limite à ce qu’il pouvait accomplir. Alors que l’on pensait que ses pélicans de la Nouvelle-Orléans n’avaient qu’un tir extérieur sur une place en séries éliminatoires, Williamson avait une chance de remporter chaque distinction individuelle disponible: il se sentait susceptible de faire sa deuxième équipe d’étoiles consécutive, aurait dû faire pression pour les honneurs All-NBA, a eu une chance de mener la ligue en matière de notation, et pourrait même être considéré comme un candidat MVP de darkhorse.

Au lieu de cela, Williamson a subi une blessure au pied au cours de l’été, a subi une intervention chirurgicale et n’a toujours pas fait ses débuts dans la saison. Les Pélicans ont rendu la blessure encore plus mystérieuse en ne la révélant qu’au début du camp d’entraînement, puis en donnant plusieurs délais pour son retour. Le premier quart de la saison est maintenant dans le rétroviseur et la Nouvelle-Orléans a été l’une des pires équipes de la ligue sans Zion dans la formation.

Williamson s’est rapproché de nouveau pour jouer, mais il a subi un autre revers cette semaine lorsqu’une douleur au pied a retardé son retour complet à l’entraînement. L’attaquant vedette s’est quand même présenté au match de la Nouvelle-Orléans contre les Rockets de Houston dimanche soir et a vu son équipe perdre 118-108. Même lorsqu’il ne jouait pas, Williamson était toujours le plus gros sujet de discussion après le match.

Une photo de Williamson marchant dans le tunnel a déclenché une autre discussion sur son poids.

L’inquiétude concernant le poids de Williamson est antérieure à ses années d’université à Duke. On a l’impression d’avoir une photo de Sion d’une taille choquante au moins quelques fois par an. Avant de vous inquiéter à propos de l’apparence de Williamson, rappelez-vous ce qui suit :

1. Sion a toujours été lourde. Lorsque nous l’avons vu au minicamp junior d’USA Basketball à l’automne 2017, Williamson s’est enregistré à 6’6, 272 livres au début de sa dernière année de lycée. Un an plus tard, Duke l’a inscrit à 285 livres comme un véritable étudiant de première année. À l’époque, seul le centre de 7’3 Boban Marjanovic était un joueur NBA plus lourd. Le poids de Zion ne l’a pas empêché d’avoir une saison dominante pour les Blue Devils pour devenir le choix n°1 au repêchage 2019 de la NBA.

2. Bien sûr, Zion est lourd en ce moment. Il se remet encore d’une opération du pied ! Il a été incapable de faire un travail cardio sérieux pendant des mois à ce stade, car la Nouvelle-Orléans adopte une approche prudente face à sa blessure. Il se remettra en forme une fois qu’il sera autorisé à jouer.

3. Le poids de Sion joue à son avantage. Il a été le meilleur finisseur de la NBA l’année dernière sur la jante, réalisant 70 pour cent de ses buts sur le terrain à moins de trois pieds. Les défenses adverses savent que Williamson n’a pas un tir à trois points cohérent ou un jeu de milieu de gamme développé, mais il est si doué pour intimider son chemin à l’intérieur en partie parce que personne ne peut égaler sa taille et sa force. Le poids de Williamson est un facteur clé de son succès.

L’écrivain qui a initialement tweeté la photo de Williamson dimanche a fini par supprimer le tweet en raison de trop de commentaires négatifs.

J’ai supprimé le tweet de Zion Williamson. Trop de commentaires désagréables, de citations de tweets, et en restant debout, je contribuais au problème. Je ne pouvais plus le supporter. En fin de compte, il n’a que 21 ans. Souhaitons-lui le meilleur alors qu’il revient de sa blessure au pied. Une brillante carrière à venir. – Steve Helwick (@s_helwick) 6 décembre 2021

Ne vous inquiétez pas du poids de Sion. Il n’a jamais ressemblé à un basketteur typique. Nous pensons que les stars de la NBA sont dégingandées et maigres, mais cela n’a jamais été le physique de Zion. Il y a une raison pour laquelle nous l’avons décrit une fois comme un « réfrigérateur avec des ailes ». Williamson est grand, costaud et puissant, et a un corps auquel personne dans l’histoire de la NBA ne peut vraiment se comparer.

Au cours de sa deuxième année dans la ligue, Williamson a marqué en moyenne 27 points par match avec 60% de tirs sur le terrain. Ce n’est pas un joueur parfait – les blessures sont un problème et son poids le retient défensivement – mais il est vraiment bon une fois qu’il est en bonne santé. Espérons que Zion pourra bientôt revenir sur le terrain et changer la discussion de son poids sur le fait qu’il est sans doute la jeune star la plus brillante de la NBA lorsqu’il est disponible.