Le poids décroissant des taxes environnementales en Espagne

23/11/2021 à 13:10 CET

Les taxes espagnoles à des fins environnementales sont peu nombreuses et, de plus, le montant collecté n’augmente pas exactement, comme le montrent les dernières statistiques. En effet, le poids de la fiscalité environnementale dans le total fixé en Espagne a continué de baisser en 2020.

La perception des taxes environnementales en Espagne a atteint 19 750 millions d’euros en 2020, ce qui représente une baisse de 10,3 % par rapport à l’année précédente.

Ainsi, la fiscalité environnementale représentait 7,7% du total des taxes dans l’économie espagnole, contre 7,9% en 2019, selon les comptes environnementaux de l’Institut national de la statistique (INE), publiés par Europa Press.

Les comptes de l’environnement reflètent qu’en 2020, ils reflètent que les ménages ont payé 47,2 pour cent du total des taxes environnementales; 5,7 points de moins que l’année précédente.

Selon la classification du système des comptes de l’environnement, les taxes sur les produits, déjà hors TVA et celles se référant aux importations ont atteint un total de 15 443 millions d’euros, soit 13,5% de moins que l’année précédente.

En revanche, les autres taxes sur la production ont atteint 2 574 millions, soit 8,5% de plus qu’en 2019 et les autres taxes environnementales courantes s’élevaient à 1 733 millions, soit 3,8% de moins.

Les taxes environnementales représentaient 44,7 pour cent du total des taxes sur les produits, hors TVA et taxes sur les importations. D’autre part, les autres taxes courantes à des fins environnementales représentaient 40,2 pour cent du total et les taxes environnementales sur la production 12,1 pour cent.

Trois types de taxes environnementales

Concrètement, l’INE reflète trois catégories de taxes environnementales : sur l’énergie, qui en 2020 représentait 82 % du total ; sur les transports, 13,3% et les taxes sur la pollution et les ressources, 4,7%.

La baisse annuelle est répartie en 10,4% pour la catégorie énergie par rapport à 2019 ; dans les transports, il y a eu 11,4% de moins et les taxes sur la pollution et les ressources ont baissé de 4,6% par rapport à l’année précédente.

D’autre part, au sein privilèges sur les produits, celles liées à l’énergie ont atteint 14 928 millions d’euros, soit 12,5% de moins que l’année précédente.

Concernant les branches d’activité et maisonsCeux-ci ont payé 47,2 % du total des taxes environnementales en 2020 ; Par type d’impôt, les ménages ont payé 77 % de ceux liés au transport et 45 % de ceux liés à l’énergie.

Concernant les succursales de exercerCeux-ci ont payé 52,7 pour cent du total des taxes environnementales. Par type, ils ont payé 97,2 pour cent des taxes sur la pollution et les ressources et 55 pour cent des taxes sur l’énergie.

Concernant les branches d’activité, celles qui payaient le plus de taxes environnementales étaient le transport et le stockage (16,9% du total), suivis par l’industrie manufacturière (11,1%). Pendant ce temps, ceux qui paient le moins étaient les industries extractives et l’agriculture, l’élevage, la foresterie et la pêche (0,9 % et 1,2 % du total, respectivement).

L’Espagne est à la traîne des écotaxes dans le contexte européen, comme le montrent les statistiques de ces dernières années.