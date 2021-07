Le poids des attentes: le contrecoup auquel Simona Biles a été confronté de certains quartiers dans son propre pays était en quelque sorte attendu

« Nous sommes des êtres humains, personne n’est parfait. C’est bien de ne pas être bien. Il n’y a rien de mal à traverser des hauts et des bas et des montagnes russes émotionnelles. J’avais l’impression de porter, comme disait Simone, le poids du monde sur mes épaules. C’est une situation difficile.

La pression sur Simone Biles était énorme. L’usure de son corps était « irréelle », de son propre aveu. Une fois le point de basculement atteint, la quadruple médaillée d’or olympique a décidé de se retirer de l’épreuve de gymnastique féminine par équipes et de la finale du concours multiple individuel aux Jeux de Tokyo.

Il y a cinq ans à Rio de Janeiro, Biles était la star des Jeux olympiques, menant l’équipe féminine de gymnastique des États-Unis à leur troisième médaille d’or consécutive. Elle a ensuite ajouté trois autres médailles d’or individuelles. De retour de Rio, l’histoire de Larry Nassar a éclaté, selon laquelle l’ancien médecin de l’équipe américaine avait abusé sexuellement de gymnastes mineurs, dont Biles. Nassar a finalement été condamné à 175 ans de prison pour son crime, mais imaginer ce que Biles et bon nombre de ses coéquipiers avaient vécu en tant que jeunes athlètes était très bouleversant. Biles n’est pas seulement une survivante d’abus, elle est aussi la seule du groupe à s’être manifestée publiquement pour concourir à Tokyo.

“Je vais y aller et représenter les États-Unis, représenter le World Champions Center et représenter les filles noires et brunes du monde entier”, a déclaré Biles au New York Times avant les Jeux olympiques. “En fin de compte, je ne représente pas USA Gymnastics”, a-t-elle ajouté.

Considérez simplement que Biles est une femme de 24 ans qui a tant sacrifié pour la gymnastique. Dans une Amérique polarisée, elle a exprimé ouvertement sa désapprobation de l’ancien président américain Donald Trump et a également fortement soutenu le mouvement Black Lives Matter. Cela ne l’a pas rendue populaire auprès des personnes et des points de vente alignés à droite. Ainsi, le contrecoup auquel elle a été confrontée de la part de certains quartiers de son propre pays était en quelque sorte attendu. Charlie Kirk, militant conservateur américain et également fondateur de Turning Point USA, a qualifié le gymnaste de « sociopathe égoïste » et de « honte pour ce pays ». “Nous élevons une génération de personnes faibles comme Simone Biles”, a déclaré Kirk sur son podcast, ajoutant: “Simone Biles vient de montrer au reste de la nation que lorsque les choses deviennent difficiles, vous vous brisez en un million de morceaux.”

Dans son émission de radio Fox Sports, Doug Gottlieb a remis en question la capacité du gymnaste à gérer les critiques. « En général, nous n’avons aucune sorte de critique pour nos équipes sportives féminines. D’un côté, vous voulez être vu, traité et rémunéré de la même manière que les hommes, mais d’un autre côté, quoi que vous fassiez, ne nous critiquez tout simplement pas », a-t-il déclaré, cité par The Guardian.

Selon certains commentateurs, citer les problèmes de santé mentale pour les échecs est devenu une excuse à la mode. Il est facile de porter un jugement sans le fardeau de la responsabilité. Depuis longtemps maintenant, Biles n’a pas été dans le bon espace mental. En fait, elle s’est ouverte sur Instagram en déclarant: “J’ai vraiment l’impression d’avoir parfois le poids du monde sur mes épaules. Je sais que je l’efface et donne l’impression que la pression ne m’affecte pas, mais parfois c’est difficile, hahaha ! Les Jeux olympiques ne sont pas une blague.

Pas étonnant que Michael Phelps ait volontiers mis tout son poids derrière Biles. Le nageur légendaire, l’olympien le plus décoré de l’histoire avec 28 médailles – 23 médailles d’or – en cinq Jeux, a lutté contre la dépression et des pensées suicidaires. La franchise avec laquelle il a parlé de ses problèmes de santé mentale dans le documentaire de HBO Sports, «Le poids d’or», était exemplaire. « Oui, j’ai gagné une tonne de médailles. J’ai eu une belle carrière. Et alors? Je me considérais comme un simple nageur. Pas un être humain », a déclaré Phelps dans le documentaire.

Après le retrait de Biles, Phelps l’a publiquement soutenue. «Ça m’a brisé le cœur. Mais aussi, si vous le regardez, la santé mentale au cours des 18 derniers mois est quelque chose dont les gens parlent », a-t-il déclaré lors de l’émission aux heures de grande écoute de NBC.

Grand défenseur de la santé mentale, Phelps pourrait se rapporter aux défis de Biles. « Les Jeux olympiques sont écrasants. Il y a beaucoup d’émotions qui entrent dedans. Je peux en parler pendant une heure. La façon la plus simple pour moi de le dire est que je pense que les athlètes, et les athlètes olympiques en général, nous avons besoin de quelqu’un en qui nous pouvons avoir confiance. Quelqu’un qui peut nous laisser être nous-mêmes, écouter et nous permettre de devenir vulnérables. Quelqu’un qui ne viendra pas essayer de nous réparer.

Peut-être que Roger Federer est un exemple à suivre ici. Sans doute le plus grand joueur de tennis de l’histoire, le joueur de 40 ans joue maintenant pour son pur amour du jeu. Il reste toujours de première classe en tant que joueur, mais il ne semble plus supporter la pression de remporter des tournois du Grand Chelem. Là encore, c’est peut-être plus facile pour un Suisse d’aller léger. Son pays ou ses compatriotes lui permettent cette paix mentale. De plus, le tennis est un sport individuel.

Pour quelqu’un comme Biles, une telle liberté n’est probablement pas autorisée dans un pays qui s’efforce toujours de compenser l’écart entre les sexes et les préjugés raciaux allégués dans tous les domaines de la vie.

Attention, Sachin Tendulkar n’avait pas non plus la marge de manœuvre de Federer. Pendant plus de deux décennies, Tendulkar a porté les attentes d’un milliard de personnes. Les fans indiens lui ont à peine donné le droit d’échouer.

