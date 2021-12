Le poids léger de l’UFC Beneil Dariush s’est préparé à affronter Dana White au milieu des craintes que Conor McGregor « puisse faire ce qu’il veut » et obtenir une chance au titre

Beneil Darisuh admet qu’il craint que Conor McGregor ne revienne et se batte pour le titre UFC des poids légers immédiatement après sa fracture de la jambe.

‘The Notorious’ devrait revenir au combat MMA complet d’ici avril, avec un retour estival en attente et a déjà exposé ses ambitions pour le titre à 155 livres.

.

Dariush a dominé Tony Ferguson à Houston à l’UFC 262

Bien que des défaites consécutives contre Dustin Poirier aient laissé McGregor languir à la neuvième place du classement des poids légers, McGregor possède une incroyable puissance de star à l’intérieur et à l’extérieur de l’Octogone.

Dariush est troisième du classement après avoir remporté une séquence de huit victoires consécutives et affronté l’irrépressible Islam Makhachev en février.

Le vainqueur s’attendrait plus que d’affronter celui qui triomphera entre Poirier et Charles Oliveira à l’UFC 269 plus tard ce mois-ci dans leur combat pour le titre, mais l’Iranien sait que « The Notorious » pourrait bien revenir le hanter.

« Oui, c’est définitivement une préoccupation », Dariush dit ESPN. «Je fais toujours une blague à ce sujet, mais c’est vrai; Conor peut faire une vidéo marquante d’un entraînement difficile et du genre « Très bien les gars, coup pour le titre ». Donnez à l’homme un coup de titre ».

@notoriousmma (Instagram)

‘The Notorious’ a sérieusement pris du poids dans le gymnase

« Les gens diront ‘regardez ce qu’il fait, regardez comment il frappe le sac, regardez comment, je ne sais pas, il se pousse dans le fauteuil roulant.’

« Je ne sais pas mec, il peut faire ce qu’il veut et il obtiendra une chance au titre. »

Dana White avait admis qu’il serait prêt à disputer un quatrième combat entre McGregor et Poirier, malgré la victoire de « The Diamond » si convaincante lors de ses deux précédentes sorties avec l’Irlandais.

Et Dariush admet qu’il serait obligé de faire des demandes au patron de l’UFC si cela se concrétise.

.

Charles Oliveira a surmonté l’adversité pour éliminer Michael Chandler et devenir champion de l’UFC

« Cela pourrait arriver, mais si cela arrive, ce sera la première fois que je suis en colère contre l’UFC », a expliqué Dariush. « Et je vais appeler Dana [White] personnellement et dites : « Écoute mon pote, tu vas tripler mon chèque de paie si nous procédons de cette façon.

« Parce que si vous allez m’insulter de cette façon, au moins vous allez me montrer du respect avec votre portefeuille. »