Le poids lourd britannique de l’UFC Tom Aspinall qui s’est battu avec Tyson Fury et pressenti pour le titre par Michael Bisping se battra sur Darren Till undercard contre Sergei Pavlovich

in

L’un des grands espoirs du titre UFC de l’Angleterre a son prochain combat réservé, peut révéler talkSPORT.

Tom Aspinall affrontera Sergei Pavlovich le 4 septembre sur la carte titrée par Derek Brunson et le compatriote d’Aspinall, Darren Till.

Document à distribuer – .

Tom Aspinall a étouffé Andrei Arlovski au deuxième tour lors de sa dernière sortie

L’UFC a déjà annoncé que la carte serait présentée aux « heures de grande écoute » pour les fans de combat européens, mais cela se produira à l’installation APEX de l’UFC à Las Vegas et non en Angleterre comme prévu initialement.

Pourtant, il semble que l’UFC ait l’intention de remplir la carte de talents britanniques comme s’il se trouvait sur le sol anglais et Aspinall est un ajout passionnant.

Aspinall, 28 ans, a une fiche de 12-2 en MMA et est sur une séquence de six victoires consécutives. Il est invaincu à l’UFC à 3-0 et a soumis la dernière fois l’ancien champion des poids lourds Andrei Arlovski.

Tom Aspinall a pris un bon départ dans la vie à l’UFC

À Pavlovich, il affronte un poids lourd 15-1 qui n’a perdu que contre l’ancien champion des poids lourds Alistair Overeem.

Les deux dernières victoires du Russe sont survenues via des KO au premier tour, il s’agit donc d’une affaire explosive.

Le Temple de la renommée de l’UFC, Michael Bisping, pense qu’Aspinall est certainement un matériau de championnat.

Bisping fait partie de ses admirateurs, déclarant à talkSPORT.com : « Tom est définitivement le matériel du championnat.

Beaucoup pensent, y compris Michael Bisping, qu’Aspinall détient le meilleur espoir de l’Angleterre en tant que champion du monde à l’UFC

«C’est un grand gars, mais il bouge comme un poids moyen. Il est rapide sur ses pieds et très agile.

« Il a la vitesse, ce qui est important. La vitesse tue le pouvoir et en plus il a le pouvoir.

Aspinall s’est essayé à la boxe avant de décider de se concentrer sur le MMA et il a été recherché par Tyson Fury pour s’entraîner avec lui il y a six ans.

“C’était génial, cela a complètement changé mon état d’esprit en passant beaucoup de temps avec Tyson parce qu’il le prend pour ce que c’est”, a déclaré Aspinall à talkSPORT.

. ou concédants de licence

Tyson Fury a vu du potentiel à Aspinall il y a des années

“Il ne prend pas les choses trop au sérieux, il n’y va pas avec son ego et tout ce genre de choses donc pour un jeune homme, je pense que j’avais environ 22 ans à l’époque, c’était juste bien d’être avec quelqu’un comme ça.”

Aspinall a également une histoire avec l’homme qui a joué le rôle principal dans sa carte, Darren Till.

La paire s’est battue ensemble et Till a fait l’éloge du QI de combat que possède le poids lourd né à Manchester.

@tomaspinall93 – IG

Tom Aspinall et Darren Till se sont entraînés ensemble

Till a déclaré à Cage Warriors TV : « Quand nous nous entraînons, il est rapide et ses angles sont formidables, il est rapide comme l’éclair, comme le Muhammad Ali de son époque.

« S’il commençait à me lancer des crochets, il commencerait probablement à m’assommer, mais il ne le fera pas. Il essaiera de vous comprendre et vous fera manquer. C’est pourquoi j’aime m’entraîner avec lui, c’est un peu comme un match d’échecs.

Regardez Tom Aspinall à l’UFC FIGHT NIGHT ® : BRUNSON contre TILL. Carte principale en direct à partir de 21h00 sur BT Sport, avec les premières préliminaires en direct exclusivement sur Fight Pass à partir de 18h00 le samedi 4 septembre.